Amadeus, ufficiale: prima di Sanremo, ecco dove lo vedremo

Amadeus, In attesa di scoprire come sarà il suo nuovo Festival di Sanremo, è pronto a lanciare su Raiuno a ottobre un nuovo show musicale.

Amadeus è uno dei conduttori più in “auge” della tv italiana. Popolarissimo e molto amato dal pubblico, è anche sufficientemente onnipresente. In particolare, il presentatore ama legarsi alla musica. Il prossimo anno condurrà per la terza volta il Festival di Sanremo, di cui sarà ancora direttore artistico.

Ma la musica non si ferma al Festival, perché il conduttore de “I soliti Ignoti” sta arrivando su Rai 1 con un altro show musicale. Si tratta di un programma inedito che arriverà a ottobre sul primo canale della Rai: il titolo è “Arena ’60 ’70 ’80”, con un chiaro riferimento alla nostalgia che tanto piace in ambito musicale. Come è intuibile, nel programma si parlerà (o meglio si ascolteranno) moltissimi artisti che sono stati protagonisti in questi tre decenni.

Amadeus, non solo Sanremo: arriva un altro show musicale

Tra gli ospiti che Amadeus è pronto ad invitare ci sono Orietta Berti, Edoardo Vianello, i Righeira, Tony Hadley, Marcella, Sabrina Salerno, Spagna, gli Europe, i Village People, gli Alphaville, gli Opus, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Patty Pravo, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Gazebo, Samantha Fox, Fausto Leali, Sandy Marton, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino di Capri, Maurizio Vandelli e Umberto Tozzi. Una vera e propria passerella di cantanti molto conosciuti, che magari negli ultimi anni hanno un po’ allentato la loro attività, ma che sono rimasti nel cuore del pubblico.

Lo stesso Amadeus ha spiegato che: “Saranno due serate per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare – riporta Tv Sorrisi e Canzoni – è la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar”. Sarà l’Arena di Verona, quindi, il palco dal quale andrà in onda il nuovo programma, che è in arrivo il prossimo ottobre.