Alessandra Amoroso cambia tutto: l’annuncio che tutti aspettavano

Alessandra Amoroso dà un grande annuncio su Instagram: con un simpatico post sul social network annuncia una fantastica novità per l’autunno.

La vena artistica della bravissima Alessandra Amoroso non si esaurisce mai. La cantante pugliese fa felici i suoi fan con una intensa attività sui social e, naturalmente, anche sui palchi dove dopo il lockdown è tornata ad esibirsi. Ma le novità non finiscono qui, perché i tantissimi fan dell’ex vincitrice di Amici stanno per ricevere un’altra meravigliosa sorpresa. Un’altra svolta nella carriera dell’artista, che attraverso il suo canale ufficiale Instagram ha dato un bellissimo annuncio al pubblico che la segue con tanto affetto.

Un appuntamento fissato per il prossimo mese, precisamente a ottobre. Nessuno potrà mancare, e soprattutto nessuno vorrà perdersi quello che la Amoroso sta preparando. Ma di cosa si tratta? E’ in uscita il nuovo disco della bravissima cantante! Il titolo è “Tutto Accade” e arriverà nei negozi fisici e digitali il prossimo 22 ottobre. Insomma, tutto sommato non manca nemmeno molto.

Alessandra Amoroso, meraviglioso annuncio su Instagram!

“Tutto accade”, il mio nuovo disco di inediti, disponibile dal 22 ottobre – ha scritto Alessandra su Instagram con un bel post – Da oggi in preorder. Ah, dimenticavo, dalla mezzanotte di questo venerdì sarà disponibile anche il mio nuovo singolo “Tutte le volte”!”. Ed è questa la grande sorpresa, visto che già da domani sarà disponibile il nuovo brano della cantante salentina. Niente di più bello per i suoi fan.

“Tutto Accade” è disponibile in formato vinile in 4 colori diversi, in formato CD con box esclusivo con poster e foto autografata e in formato CD con box e poster. Un’edizione da collezione che non si può perdere. Il post su Instagram è accompagnato da una simpatica foto in cui l’artista mostra la copertina del suo prossimo disco. In bianco e nero e con una serie di foto sue con varie espressioni, sullo stile di una sorta di “collage”. E i suoi ammiratori già non vedono l’ora di ascoltare le sue nuove canzoni…