Mamma bis a 45 anni? L’amatissima conduttrice racconta tutto

Mamma bis a 45 anni: nell’ultima intervista la conduttrice Rai ha svelato il suo desiderio ed i segreti della sua eterna giovinezza

Mamma bis a 45 anni? L’idea c’è, ma per ora, la conduttrice resta con i piedi per terra dopo essere diventata mamma per la prima volta lo scorso anno della piccola Carlotta. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, una delle conduttrice più amate e apprezzate dal pubblico.

La presentatrice di Storie Italiane che tornerà in onda a settembre con la nuova edizione, nonostante i 45 anni appena compiuti, non ha escluso di diventare mamma bis ed in una sua recente intervista ha svelato anche i “trucchi” della sua eterna giovinezza.

Eleonora Daniele mamma bis a 45 anni? La risposta è sorprendente

La Daniele è stata raggiunta dal settimanale “Tv sorrisi e canzoni” mentre era in vacanza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. La presentatrice resterà in Toscana ancora alcuni giorni e proprio lì ha festeggiato il suo 45esimo compleanno.

Eleonora ha spiegato ai giornalisti che la maternità l’ha fatta ringiovanire moltissimo: “Stamattina, per esempio, ho giocato per due ore a paddle sotto il sole con mio marito e non mi è pesato minimamente, come invece sarebbe potuto accadere a 30 anni”.

La conduttrice tv è sposata con l’imprenditore Giulio Tassoni dal 2019 ma la loro relazione va avanti a gonfie vele da ben 16 anni. Secondo quanto raccontato dalla Daniele alla stampa, è proprio Giulio a spronarla a fare tanto sport: durante l’estate niente palestra o boxe, ma una bella partita a padel.

Eleonora si sta godendo l’estate appieno, mentre lo scorso anno a causa del cesareo (sua figlia Carlotta è nata a maggio 2020) non poteva muoversi bene. Nonostante l’età, la Daniele vorrebbe regalare a Carlotta un fratellino o una sorellina, ma senza troppe ansie: “La prendo con disinvoltura: se viene bene, se no pazienza. Il desiderio c’è ma i sogni vanno messi a confronto con la realtà. Carlotta è arrivata due anni fa ed ero già un po’ al limite. Prima dei 40 anni non avevo alcun istinto materno. Poi, dopo la scomparsa di mio fratello c’è stato uno scatto interiore, mettici poi l’orologio biologico, il matrimonio, tante cose che, per citare il mio programma, hanno fatto la storia…”.

Eleonora Daniele tornerà in tv, tutte le mattine su Rai 1, a partire dal 13 settembre. Nel frattempo ancora qualche giorno di vacanza e magari chissà, un nuovo figlio in arrivo al più presto.