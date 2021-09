Lascia l’Italia: la decisione estrema dell’ex gieffina per salvare l’amore

L’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto: lascerà l’Italia. Ritorno d’amore tra l’attrice romana e il pubblicitario francese

Sembrava che l’amore fosse finito, e invece rinasce (forse) ancora più forte. L’ex concorrente del Grande Fratello, che fa l’attrice, ha deciso di fare un passo indietro e di tornare insieme al suo ex compagno. La notizia è stata scoperta dal settimanale “Nuovo” ed è basata su una serie di foto scattate a Sabaudia che parlano decisamente chiaro.

La coppia è evidentemente tornata insieme, visto che le effusioni tra i due sono evidenti. Che l’ex inquilina della casa sia riuscita finalmente a ritrovare la serenità? A spiegarlo è la diretta interessata, sempre sulle pagine del settimanale: “Anche quando l’amore sembra finito resta sempre qualcosa dentro – ha spiegato – ed è qualcosa che non si può fermare e che fa riemergere un sentimento più forte di prima”.

Leggi anche – È guerra tra le due stelle del Grande Fratello Vip: scintille in corso

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip riaccende l’amore col suo ex compagno

Sarà, ma intanto l’attrice romana ha preso anche un’altra decisione: il suo compagno non lavora in Italia, e per questo lei ha deciso di seguirlo. Ebbene sì, lei lascerà l’Italia e si trasferirà in Francia, a Marsiglia, per stare accanto al compagno. Ovviamente lei porterà con se anche suo figlio Jacques. Ma di chi parliamo? L’ex concorrente del Grande Fratello è Myriam Catania, che dopo la crisi col compagno Quentin Kammermann ha ricucito i rapporti.

Leggi anche – Grande Fratello Vip choc: uscita dalla casa, vita stravolta per l’ex gieffina

I due hanno anche un figlio, Jacques, che è felicissimo di rivedere la sua famiglia riunita. “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia. Sono felice di trasferirmi da lui: è una città meravigliosa – ha spiegato la Catania a “Nuovo” – c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante”.