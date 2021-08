Addio Temptation Island: il motivo della clamorosa scelta che addolora i fan

Temptation Island sgancia una bomba che lascia senza parole i fedelissimi telespettatori. Ecco tutta la verità dell’inaspettato e triste annuncio.

Temptation Island è il viaggio dei sentimenti di Canale 5 a cui i telespettatori non possono più fare a meno. La trasmissione è un vero successo in termini di share, anche grazie alla bravura e sensibilità di un conduttore come Filippo Bisciglia, si può affermare che è il reality estivo che fa la differenza.

Ultimamente le notizie dei litigi non sono state poche, l’ultima informa il pubblico a casa di una separazione drammatica con dei retroscena difficili da digerire, ma le news non sono finite qui, il peggio deve ancora arrivare!

Temptation Island ad ogni edizione propone uno spettacolo inedito e travolgente. Ogni anno partecipano al programma dei concorrenti molto particolari, delle coppie che vivono dei problemi d’amore che non riescono a superare. La trasmissione rappresenta di solito l’ultimatum per questi ultimi che se riescono a superare il mese a distanza senza lasciarsi, allora possono considerarsi una coppia salda e unita!

Nel mese di separazione però i fidanzati hanno a che fare con tentatori e tentatrici nei rispettivi villaggi, quello delle fidanzate e quello dei fidanzati, così tra feste, mare e divertimento, scattano i primi litigi per le incomprensioni e i problemi d’amore.

Questa volta però le news non hanno a che fare con i concorrenti, ma rappresentano un problema importante per il format e l’arrivo di un rivale.

Temptation Island: l’addio che nessuno si aspettava

Tra mare, sole e amore, i concorrenti di Temptation Island trascorrono il mese di prova lontani dalla propria dolce metà. Diciamo che però non sempre la distanza è negativa per il futuro delle coppie, in molti casi queste scoppiano, in altre gli innamorati si ritrovano e non si lasciano più. E’ il caso di una relazione tra due concorrenti che sembrava irreparabile, invece adesso si sono sposati e sono diventati ufficialmente marito e moglie!

La novità che però fa decisamente tremare i telespettatori è un’altra, si tratta di un addio vero e proprio!

Stando a quello che dicono voci indiscrete, la stagione del programma andata in onda tra giugno e luglio scorsi, potrebbe essere l’ultima a causa di un grave motivo, e il programma potrebbe essere sostituito da un altro format!

fonte: Foto di Ich28 da Pixabay

La notizia trapelata ha una motivazione molto seria. Il problema è dato dal fatto che non è stato rinnovato alcun accordo tra la società di cui è proprietaria per il 50% Maria De Filippi, dato che l’altra metà e nelle mani di RTI-Mediaset, e Banijay che detiene i diritti internazionali del format!

Questo è un addio a cui il pubblico non è decisamente pronto, anche perché il programma ha avuto ad ogni edizione un grandissimo successo. Al posto di Temptation potrebbe arrivare un programma ideato da Maria De Filippi che manterrà le vesti di produttrice. Potrebbe trattarsi di una trasmissione condotta da Stefano De Martino, Ultima Fermata.

Al momento non c’è certezza del programma in arrivo, che al momento rimane un progetto Top Secret, ciò a cui però dovranno abituarsi i fan è l’assenza del viaggio dei sentimenti. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti!