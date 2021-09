Uomini e Donne, panico per l’ex tronista: ‘E’ stato terribile’

Uomini e Donne, l’ex tronista ha rivelato ai fan su Instagram il suo momento di dolore. ‘E’ stato terribile’

Il Covid continua a tormentare la vita di molti italiani, soprattutto chi nonostante i vaccini si fa contagiare dal virus. E’ difficile capire se le persone che si ammalano attualmente siano o meno vaccinate, anche perché chi risulta positivo quasi mai lo chiarisce. Di certo c’è che il virus colpisce ancora duramente, e ne sa qualcosa uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Si tratta di un ex tronista che si è ammalato di Covid, e tramite i social ha approfittato per lanciare un appello a tutti, chiedendo di non sottovalutare il problema. L’ex tronista del dating show di Canale 5 ha evitato il ricovero in ospedale, ma ha spiegato di essere stato molto male. Ha perso il gusto e l’olfatto, uno dei sintomi peggiori che porta il Covid e che rovina la qualità della vita degli infetti per molti giorni. Tuttavia il giovane ha spiegato di stare bene e che il momento peggiore è passato.

Uomini e Donne, la terribile esperienza col Covid dell’ex tronista

La “confessione” della sua positività è arrivata in ritardo solo perché non aveva le forze per farlo prima. Come si legge su Isa e Chia, l’ex tronista ha spiegato di essere stato molto male per circa 3-4 giorni con febbre alta. “Non pensavo fosse così terribile”, ha scritto sui social. Le lamentele più grandi per la perdita del gusto e dell’olfatto, anche se il peggio è stato evitato. Si tratta di Carlo Pietropoli, che ai suoi follower ha raccontato di essere in attesa di un tampone molecolare negativo.

Non vede l’ora di tornare alla vita normale, soprattutto per assaporare i cibi e sentire gli odori. Carlo ha raccontato di aver perso alcuni chili, poi ha approfittato per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto. Una curiosità: qualcuno nei commenti gli ha ricordato che l’olfatto e il gusto possono tornare dopo nove mesi. Carlo non ha mancato di “rimproverare” l’utente dicendogli che non è questo il modo di tirargli su il morale.