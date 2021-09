Arriva il primo bebè: la famosa attrice italiana a 67 anni esplode di gioia

Il gesto splendido di una “neo nonna” vip, che ha avuto la gioia del primo nipotino a 67 anni, finalmente. Ecco cosa è accaduto

Diventa finalmente nonna, a 67 anni. La gioia per una notissima vip è stata condivisa con i suoi tantissimi ammiratori, anche perché lei – nel frattempo – è diventata molto attiva sui social. Una notizia che ha reso la futura nonna molto felice, tanto che ha deciso di prendere una decisione importante quanto drastica.

Ebbene sì, la nota attrice ha deciso di tornare a vivere a Roma per stare più vicina al nipotino in arrivo. Un amore grandissimo per la donna, che aveva lasciato la Capitale diversi anni fa per andare a vivere fuori porta, lontano dal caos cittadino. Invece, ora ha deciso di acquistare di nuovo casa a Roma e cambiare nuovamente la sua vita per stare vicina al figlio.

La nonna vip prende una decisione molto importante! Fan entusiasti

E probabilmente sarà lì che rimarrà definitivamente: l’attrice ha pubblicato sul suo canale Instagram gli aggiornamenti sulla ricerca della sua nuova casa, con tanto di video di “tour” per visitare la sua futura abitazione. Parliamo della dolcissima Eleonora Giorgi, che ha appreso che il figlio Paolo Ciavarro diventerà padre. L’amore con la compagna Clizia Incorvaia ha dato i suoi frutti, e la gravidanza procede bene.

I due ragazzi sono molto felici, perché ora la famiglia sarà più unita che mai. Proprio Clizia, sempre attraverso i social, ha commentato con gioia la scelta della suocera di tornare a Roma: “Si! La famiglia unita”, ha scritto la ragazza. Un ringraziamento è arrivato anche da Paolo Ciavarro, che sempre attraverso i social ha salutato i suoi ammiratori per i tanti messaggi di affetto e congratulazioni per la futura nascita.