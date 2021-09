Altro che Diletta Leotta: Can Yaman volta pagina e si consola così!

Can Yaman dimentica Diletta Leotta. A poche settimane dalla rottura con la conduttrice italiana, la svolta impensabile

Can Yaman sembra proprio essersi messo alle spalle la tribolata storia d’amore con Diletta Leotta. Le delusioni d’amore sembrano ormai essere “schiacciate” dagli impegni lavorativi, che stanno portando soddisfazioni all’attore turco. Non a caso in questi giorni sarà a Venezia, dove è pronto a partecipare alla 78esima edizione del Festival del Cinema. L’attore sta aggiornando i suoi fan su Instagram con le tappe di questi giorni in Italia.

Prima la permanenza a Roma, poi il viaggio verso Venezia, raccontato attraverso una serie di stories. In una di queste si vede lui assieme al suo staff. Tutti in posa per un selfie-ricordo, prontamente pubblicato. “Arrivo a Venezia con i miei angeli custodi e con tutto l’amore che ho alle spalle. Sono super carico per il premio e per Venezia. A presto”.

Can Yaman in splendida forma, non pensa più a Diletta! Atteso al Festival del Cinema di Venezia

Una carica notevole per lui, che sembra non far altro che pensare al lavoro. Al Festival riceverà un premio e poi tornerà a Roma per iniziare le riprese del film “Viola come il mare”, un film con Francesca Chillemi. La novità è che Can Yaman per la prima volta reciterà in italiano.

Nei giorni scorsi l’aitante attore turco aveva postato su Instagram evocative immagini di lui a Roma, e anche un allenamento molto “home made” in albergo. Immagini che oltre a mandare in tilt le sue ammiratrici, mostrano l’attore turco assolutamente in forma e molto sereno. Segno che la travagliata love story con Diletta Leotta è assolutamente dimenticata.