Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno vedere più insieme. I ben informati ora parlano di un clamoroso ritorno al passato per la siciliana

Cosa sta succedendo tra Can Yaman e Diletta Leotta? Sono in tanti a porsi questa domanda durante le ultime settimane visto che rimbalzano da moltissimi siti specializzati in gossip alcune indiscrezioni che vorrebbero i due di nuovo in crisi.

La coppia è ormai al centro delle attenzioni dei media da tantissimo tempo: lo scorso anno si era già scatenato il putiferio quando apparvero su un settimanale alcune foto di Diletta intenta a baciarsi con il figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin. Poi tra la presentatrice e l’attore era tornato il sereno, con tanto di vacanze insieme e quel viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui.

Ora nuovi dubbi sono stati sollevati da moltissimi fan che hanno notato l’assenza di una foto insieme sui social da più di un mese. Inoltre Diletta non indossa più l’anello regalatole da Can e le vacanze di entrambi proseguono in posti differenti. Insomma, se poco fa si parlava di matrimonio imminente, ora la situazione si è completamente ribaltata. Ed in più ci sono state alcune rivelazioni su un ex della siciliana che non hanno fatto altro che alimentare l’ipotesi della crisi.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: CAN YAMAN, ADDIO A DILETTA LEOTTA? LUI SI CONSOLA COSÌ!

Tra Can Yaman e Diletta Leotta rispunta Daniele Scardina

In questa intricata storia, infatti, è rispuntato fuori il nome di Daniele Scardina. “Toretto”, come ama definirsi, è stato insieme a Diletta nel 2019 e all’inizio del 2020, tanto che i due hanno passato il primo lockdown insieme. Poi qualcosa si è rotto, si è parlato anche di un presunto tradimento mai confermato. Pare però che Daniele non abbia dimenticato la showgirl e ora vorrebbe riconquistarla.

A confermare questa ipotesi ci sono le parole di alcune persone molto vicine al pugile che, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, hanno raccontato di come Toretto abbia interrotto il suo flirt con Cristina Buccino ed una volta venuto a conoscenza della presunta crisi tra Diletta e Can, stia pensando di nuovo alla presentatrice di Dazn.

LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA, ALTRO CHE CAN YAMAN: PIZZICATA PROPRIO CON LUI!

Al momento la situazione rimane ingarbugliata e non c’è nessuna certezza, escludendo il fatto che oggettivamente Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno più vedere insieme da un mese. Il 16 agosto, però, ci sarà la festa per il 30esimo compleanno della siciliana. Chissà se alla festa ci sarà il turco oppure si presenterà Scardina…