Vite al limite, la coppia che ha commosso i telespettatori pesando 573 kg ha avuto un grandissimo e sconvolgente cambiamento. Come sono oggi

Vite al limite è il popolare show americano che racconta l’impegno di persone super obese a perdere chili e tornare a una vita normale. Non tutti ci riescono, ma tanti ritrovano un peso tale da riprendere a vivere. Chiaramente, il pubblico si affeziona a queste persone e alle loro storie personali. In Italia il programma va in onda da anni su Real Time, e nella sesta edizione la storia della coppia formata Lee Sutton e Rena Kiser colpì molto i telespettatori.

Entrambi obesi, con la situazione più grave che riguardava l’uomo. Sommati, il loro peso sfiorava addirittura i 600 chili. Una situazione che oltre a limitare la vita di entrambi stava mettendo in serio pericolo la salute di tutti e due. In coppia hanno affrontato un percorso molto lungo e difficile. La loro esperienza nel programma è iniziata quando entrambi erano finiti costretti a letto per il troppo peso.

Vite al Limite, il percorso di Lee e Rena verso una vita normale

Ci ha pensato il dottore Nowzaradan a rimetterli in sesto, preparando un attento e scrupoloso percorso di recupero. Il primo obiettivo, naturalmente, era di farli scendere dal letto. Poi dopo una lunga e intensa dieta la strada era tracciata verso l’intervento chirurgico: l’ultimo passo per provare a tornare a una vita normale. Dopo tre anni le cose per loro sembrano essere migliorate.

Non sono emersi molti dettagli perché il programma, una volta terminate le puntate, lascia ai pazienti la loro privacy (e tutela chi non è riuscito a guarire) ma entrambi hanno persone decine di chili, come si legge sui media americani. Rena e Lee non hanno più ripreso i chili persi, e seppur con molte difficoltà hanno migliorato molto la loro vita quotidiana. Una bella risposta a chi crede che nessuno dei pazienti del “Dottor Now” riesce realmente a guarire…