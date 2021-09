Incidente per l’influencer: ‘Sono stata colpita in piena faccia’

La famosissima influencer racconta il dramma al parco: “Colpita in piena faccia, non riesco più a muovere i collo”

E’ probabilmente l’influencer più famosa in Italia, nonché vip per antonomasia. Bella, ricca e con l’aria di chi vive una vita perfetta. Tuttavia, non sempre è così. Lei che riversa ogni cosa che fa sui social network (Instagram, in particolare) pubblica anche gli aspetti meno positivi e i piccoli imprevisti. Cosa importante, perché contribuisce a renderla più “umana” e più vicino alla realtà di tutti i giorni.

La ricca influencer ha raccontato cosa le è successo: niente di grave, per carità, ma ha dovuto fare i conti con una pallonata in faccia. Imprevisto che non se l’aspettava, anche se nel raccontare l’episodio se l’è cavata con una battuta: “Sembrava Holly e Benji! Mi fa malissimo il collo e sono bloccata”, ha scritto sui social.

Leggi anche – Fedez, il gesto per Chiara Ferragni nel giorno dell’anniversario cambia tutto

La super influencer riceve una pallonata in faccia!

La vip ha raccontato ai suoi follower che nonostante il piccolo incidente ha riso parecchio. Rientro dalle vacanze “movimentato“, ma in fondo non è successo nulla di particolarmente grave. Lei e suo marito sono rientrati a Milano dopo le lunghe vacanze. Il loro primogenito ha iniziato ad andare alla scuola materna, per la precisione all’istituto privato Saint Louis School di Milano. Si tratta di un istituto per ricchi, che rappresenta l’eccellenza.

Leggi anche – Valentina Ferragni oscura la sorella Chiara: bellezza mozzafiato in total white

Parliamo di Chiara Ferragni e del marito Fedez, che hanno iscritto il piccolo Leone nella costosa scuola. Solo d’iscrizione si pagano 2.800 euro, mentre i costi per l’intero anno sono di 11.370 euro, da pagare in due rate. Con gli anni, i costi salgono fino a 18.170 euro. Per chi vuole anche la mensa la cifra da aggiungere è di 1.300 euro.