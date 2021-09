“Che vi frega che faccia ha mia figlia”: sfogo durissimo della famosa attrice

Attrice nota e in voga tra i vip degli ultimi anni è al centro dell’attenzione, non per un nuovo film, ma per le recenti dichiarazioni contro gli haters.

Attrice e mamma, non fa la differenza, quando si tratta di difendere i propri figli non c’è niente da fare. E’ il caso dell’attrice che ha risposto a a chi le chiede continuamente il motivo per cui non pubblica foto della figlia.

Attrice o commessa, qualsiasi sia il mestiere di una persona, la visibilità non deve essere motivo di distruzione della privacy! Ognuno è libero di vivere come preferisce la propria vita, anche quando si tratta di famosissimi. Se si vuol mantenere un profilo basso in materia di figli, nessuno può intervenire e dire nulla.

Non è solo il caso dell’attrice, anche una cantante di fama mondiale dopo l’annuncio della nascita del figlio ha deciso di non rivelarne il volto, appunto tutti possono fare come meglio credono.

Attrice si lascia andare a duro sfogo

Quando si tratta dei propri figli, non c’è nessuno che tenga. C’è chi preferisce condividere aspetti personali in modo maggiore, chi invece preferisce mantenerne la riservatezza. Ad esempio, una delle mamme vip più in voga decide di mostrare tutto anche i volti dei figli, ma sono scelte. L’attrice in questione che non ne può più è Cristina Marino, moglie dell’attore Luca Argentero, genitori di Nina Speranza!

Cristina e Luca non vogliono divulgare il volto della figlia Nina Speranza per tutelarla. Allora? Molti si chiederanno il perché della discussione, ma in realtà è un problema vissuto dalla maggior parte delle star. La visibilità ha un peso, quello di essere sempre motivo di gossip, e i due non vogliono questo per la figlia. Lei stessa afferma:

“Questa roba del tormento che non la posto: ma a voi che ve frega? Cosa vi interessa sapere che faccia ha mia figlia? E, soprattutto, se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre: potrò fare quello che va a me?”

Lo sfogo è molto duro, nonostante le critiche la bella attrice rimane sulle sue posizioni, sostenuta dal marito e dagli altri fan e noi le diamo pienamente ragione!