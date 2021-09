Un posto al sole, tragedia sfiorata: paura a Palazzo Palladini

Un posto al sole ha sconvolto il pubblico a casa: tragedia sfiorata! Questa volta a Palazzo Palladini non sarà facile risolvere la situazione.

Un posto al sole è l’appuntamento con le storie dei beniamini della storica serie in onda su Rai 3 dal lontano 1992. La tragedia e la passione dei personaggi sono di casa nella soap, questa volta però le provocazioni causano brutti scherzi.

Un posto al sole è tornato con degli eventi sconvolgenti per i fedelissimi telespettatori che non perdono un solo appuntamento con i beniamini della serie. Amore, passione e tragedie continuano ad intrattenere lasciando con il fiato sospeso fino alla fine, specialmente in seguito agli ultimi eventi.

La recente notizia di un divieto ha stravolto le cose all’interno della soap, causando non pochi malcontenti, oltre che a rivoluzionare nel vero senso della parole l’ordine delle cose. Ma la news del giorno è un’altra.

L’evento in questione ha quasi causato una tragedia senza precedenti, ecco come hanno reagito i protagonisti all’accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, paura per star in seguito alla durissima aggressione ricevuta

Un posto al sole: la tragedia sfiorata a Palazzo Palladini

La serie di successo è un pezzo di storia per la televisione italiana. Dagli inizi è girata interamente nella meravigliosa città di Napoli, ma il ritorno in tv ha modificato l’ordine delle cose apportando numerosi cambiamenti ai quali i fan non erano preparati. In ogni caso, il nuovo evento li ha sconvolti ancora di più. Fabrizio Rosato interpretato da Giorgio Borghetti, aggredisce un giornalista!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, rivelazioni inaspettate, sconvolgimenti e colpi di scena in arrivo

Fabrizio Rosato sarà il protagonista dei prossimi appuntamenti in onda tra il 13 e il 17 settembre. il motivo? Fabrizio verrà attaccato dagli haters, ed un giornalista sfruttando la situazione inizia a fargli delle domande provocatorie. Il problema è che il protagonista in questione aveva bevuto dell’alcol, di conseguenza la sua reazione si rivela terribile.

Al suo fianco c’è la moglie Marina, ma gli eventi prenderanno davvero una brutta piega, e la conseguenze saranno sempre più gravi. Il marito raggiunge il fondo, beve e sfoga la sua frustrazione distruggendo oggetti come bicchieri. La reazione peggiore però è contro il cameramen e il giornalista ed è la diretta conseguenza alla domanda fattagli nominandolo come “colui che ha ucciso il padre”, un modo per etichettare pessimo che lo fa scoppiare.

Il video gira nel web e alimenta la campagna diffamatoria degli haters nei suoi confronti, quale sarà la prossima mossa?