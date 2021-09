Un posto al sole sgancia una bomba ad orologeria: il divieto rivoluziona tutto! A Palazzo Palladini sono in corso dei cambiamenti inaspettati.

Un posto al sole non si smentisce mai, ha sempre in serbo delle novità per i fedelissimi telespettatori. La soap più longeva di Rai 3 è in fase di grandi cambiamenti a causa di colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. Insomma, a Palazzo Palladini non ci si annoia mai, e le storie dei protagonisti lo dimostrano!

Un posto al sole è una garanzia di intrattenimento per chi segue la serie. La meravigliosa città di Napoli non ne è soltanto lo scenario. Con le sue tradizioni, bellezza e calore che solo essa sa dare, ne rappresenta l’anima. Senza questo territorio la serie non sarebbe la stessa, infatti continua a girare nella città dal lontano 1992, anno della prima messa in onda. Le news non tardano ad arrivare, una di queste è molto dura.

La recente notizia di un’aggressione ha sconvolto tutti, ma le novità non finiscono qui.

Per la soap opera i cambiamenti in corso sono molteplici, specialmente gli ultimi stravolgeranno tutto, il motivo? C’entra un divieto inaspettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, rivelazioni inaspettate, tradimenti e colpi di scena per la serie di Rai 3

Un posto al sole: il divieto che fa paura sconvolge

La serie ormai storica per il pubblico a casa, continua ad intrattenere con storie che lasciano con il fiato sospeso. Di recente, c’è stato un durissimo faccia a faccia tra i protagonisti che ha causato non poco shock, infatti i telespettatori non si sarebbero mai aspettati una situazione del genere. In ogni caso, le novità proseguono.

Quella delle ultime anticipazioni riguardano le puntate che andranno in onda tra il 13 il 17 settembre. La notiziona è che Manlio convince Adele a vietare ai Poggi di vedere Susanna!

Tutto inizia quando Nico chiede appoggio alla propria famiglia per trovare un avvocato capace di difenderlo contro l’accusa di aver aggredito Susanna, ma allo stesso tempo una persona molto vicina alla ragazza avrà sospetti per Renato! A quest’ultimo starà vicino la famiglia Poggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, dramma senza tempo per Filippo, ecco cosa gli è accaduto

Ci sono guai in vista! Così, accade che la famiglia di Susanna vieta a Niko di fargli visita in ospedale! Per questo motivo, il giovane cercherà di avere un confronto con Adele, che però è convinta da Manlio a vietare ai Poggi di recarsi a trovare Susanna in ospedale.

Insomma, un intreccio che crea una suspense da Oscar per i telespettatori! Se ne vedranno delle belle nei prossimi appuntamenti.