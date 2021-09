Dopo la storia d’amore con Gemma Galgnani, Giorgio Manetti è irriconoscibile. Ecco com’è oggi

Anche i fan meno accaniti di Uomini e Donne conoscono questa storia d’amore. Si tratta di due protagonisti del Trono Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Conosciutosi proprio all’interno dello studio, la coppia non si diceva innamorata ma quasi, però non è riuscita a resistere dopo l’uscita dal format di Maria De Filippi.

La dama ha deciso di ritornare nel parterre femminile alla ricerca della sua dolce metà, mentre Giorgio ha preferito rinunciare all’amore per un po’ di tempo.

Questo distacco dal mondo dello spettacolo lo ha reso totalmente diverso. Vediamo in cosa.

Giorgio Manetti, dopo Uomini e Donne, è irriconoscibile in foto

Giorgio Manetti, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, è tornato al suo lavoro da manager e alla bella vita fiorentina.

Ad oggi si definisce “Felice” e ha raggiunto anche uno dei suoi sogni nel cassetto. Ha scritto un libro autobiografico dal titolo Il gabbiano (suo soprannome nello studio di Cinecittà) e le principesse.

Com’è intuibile dal nome del libro, Giorgio continua a non essere umile e ama ostentare e vantarsi delle sue prede.

Leggi anche —> Gemma Galgani: ‘Ho un seno da ragazzina’ La foto shock dopo la chirurgia plastica

Manetti tiene continuamente aggiornato il suo profilo Instagram pubblicando scatti della sua quotidianità e bella vita.

È proprio per Ferragosto che i fan rimangono scioccati e notano un grande cambiamento in lui.

Giorgio pubblica una foto per il giorno di festa: è lui in piscina a Selva di Fasano, in Puglia. Indossa un costume giallo, gli occhiali da sole e ha il torace scoperto.

Leggi anche —> “Sciatica, gambe gonfie, schiena distrutta,11 kg in più”: l’ex Uomini e Donne in dolce attesa

Il damerino di Uomini e Donne è ormai sessantacinquenne, ma è ancora tutto al posto giusto. Dalla conclusione del programma di Maria De Filippi, Giorgio si è messo a dieta e il calo di peso si nota senza dubbio.

I fan augurano un buon ferragosto anche a lui e lo lodano per il suo fisico perfetto.

C’e chi chiede se passa a fargli un saluto, chi lo invidia per essere al fresco in piscina e chi scrive: “Ma quelli di venti anni che ne sanno...”.

Giorgio Manetti, dopo al storia finita molto male con Gemma Galgani, è tornato alla sua vita fatta di agi, bellezze e tante risate. Il manager fiorentino rimarrà comunque sempre riconoscente a Maria De Filippi che gli ha dato cotanta notorietà.