L’attore dice di no alla Reunion: i fan della serie più amata rimangono delusi.

Le serie tv stanno spopolando da qualche anno grazie alle infinite piattaforme che danno vita a nuove storie e intrighi.

Ma le serie hanno accompagnato quasi tutte le generazioni: sicuramente meno immediate, ma con il gusto dell’attesa per sapere cosa sarebbe successo dopo.

Nell’ultimo anno è diventato in voga far rincontrare i cast delle serie per registrare una nuova stagione o fare una Reunion ripercorrendo i migliori momenti delle fiction.

Nelle ultime ore, però, arriva una notizia shock: uno dei personaggi di punta della serie tv più amata ha detto di no alla reunion.

Vediamo di chi si tratta e quale è il motivo

Dawson’s Creek reunion: lui ha detto di no!

Dawson’s Creek è la serie statunitense ambientata a Capeside, in Massachusetts. Tra intrighi amorosi e familiari, ha accompagnato la crescita di tanti giovani ragazzi negli anni ‘90 e 2000.

Netflix ha permesso si ragazzi ormai diventati grandi di poter rivedere la serie con un piccolo cambiamento. Per motivi legali ai diritti di copyright, la sigla originale I don’t want to wait di Paula Cole non era stata inserita nei titoli di presentazione della serie.

La piattaforma ha dovuto richiedere alla cantante di fare un trucchetto: registrare nuovamente il pezzo da zero.

Con ciò la serie ha potuto riavere la sua sigla e rendere la serie come una volta.

Da mesi, si vocifera che uno dei personaggi della serie abbia detto di no. Ecco chi

Joshua Jackson è contrario alla reunion di Dawson’s Creeck

Joshua Jackson è uno dei protagonisti della serie e interpretava Pacey Witter. È proprio lui ad aver detto di no alla reunion della serie.

In una recente intervista per il The Guardian ha spiegato il motivo. Non si tratta affatto di un litigio con i componenti della serie, ma tutt’altro.

L’intervistatore invita Joshua a parlare della miniserie promozionale di cui è protagonista: si tratta di Dr Death che è ispirata alla storia vera del neurochirurgo Christopher Duntsch, condannato per aver intenzionalmente menomato dei pazienti nel 2017.

Il The Guardian, però, non si fa scappare l’opportunità e domanda a Joshua se si sente pronto per una reunion di Dawson’s Creek.

L’ex Pacey Witter risponde: “Io penso che le persone potrebbero rimanere sotto shock se ci vedessero, nel pieno dei nostri quarant’anni, seduti sul divano con la schiena bloccata. Nessuno ha voglia di vedere Pacey Witter che si alza da una sedia brontolando”.

Solo il pensiero di riproporre le scene cult della serie, fanno rabbrividire l’attore.

Ma non è il solo! Anche Katie Holmes, nella serie Joey Potter, nel 2016 ha detto che era contraria.

Queste sono le sue parole: “Non credo che faremo una reunion. Siamo cresciuti ormai, anche se di tanto in tanto ci rivediamo. Credo che il fascino dello show stesse tutto nella scrittura di Kevin Williamson, che era stato capace di dare a noi giovani una voce”.

Il cast di Dawson’s Creek ricorda con nostalgia la bellezza di quegli anni, ma ormai si sentono troppo avanti con l’età per riprovarci. Vogliono lasciare ai fan della serie un ricordo bello, fresco e giovanile.