Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni, il dettaglio che li unisce

Tommaso Zorzi e il piccolo Leone Lucia Ferragni hanno qualcosa in comune… il dettaglio viene notato da tutti.

Tommaso Zorzi è l’influencer da quasi due milioni di followers, nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

Leone Lucia Ferragni è invece il figlio dell’influencer più famosa al mondo Chiara Ferragni e il rapper italiani Fedez.

Presentati così si capisce già che i due non hanno grandi lati in comune, ma poche ore fa Tommaso Zorzi si è lasciato andare alla confessione di un dettaglio che li accomuna.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Leone Lucia Ferragni e Tommaso Zorzi: nelle diversità, una cosa in comune

Leone Lucia Ferragni ha ormai tre anni ed è pronto per andare all’asilo. Ci pensa proprio il padre Fedez ha dare questa notizia pubblicando una foto del figlio con la divisa della scuola.

Tommaso Zorzi guarda la foto e nota un dettaglio importante. Subito prende il telefono e pubblica una storia in cui si confessa.

”Fan fact che non c’entra niente. Mi ha fatto un’impressione strana vedere la foto del primo giorno di scuola di Leone Ferragni” dice l’influencer milanese e aggiunge: “Ho scoperto, riconoscendo la divisa, che abbiamo fatto la stessa scuola a Milano”.

Ecco cosa hanno in comune: sia Tommaso che Leone sono andati/andranno nella stessa scuola.

Il vincitore del Grande Fratello VIP aggiunge poi che lui ha odiato quel periodo a causa proprio dell’uniforme.

Tommaso l’ha frequentata per 15 anni e non ha mai potuto decidere come vestirsi. Vedeva i suoi amici indossare outfit sempre diversi, mentre lui aveva l’uniforme e definisce ciò “un piccolo trauma “.

Poi l’influencer pubblica la prova alle sue parole: una foto di lui da piccolo con la maglia con lo stesso stemma della scuola di Leone.

Zorzi rassicura poi i Ferragni dicendo che hanno fatto una buona scelta a mandarlo lì e si indica come a dire “Guarda come sono cresciuto bene”.

La scuola è ovviamente prestigiosa e la retta annuale dimostra che non è da tutti. Vediamo a quanto ammonta

La retta annuale per la scuola di Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni

La scuola frequentata dai due personaggi noti è la Saint Louis School, scuola bilingue con più sedi a Milano.

L’iscrizione non è per tutte le tasche: per il primo anno costa 2800 euro e per gli anni dopo si abbassa a 1800.

Per l’asilo, invece, i costi per ogni anno si aggirano intorno ai 11370 euro, ma questa può essere rateizzata in due trance: una il 10 settembre e l’altra il 10 gennaio.

Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni sembravano appartenenti a due mondi lontani e invece hanno una grande possibilità di crescere in egual modo. Chissà che il piccolo Ferragni non diventi nel futuro un grande fan o amico del vincitore del Grande Fratello VIP.