Francesca Amoroso è la sorella della famosissima cantante Alessandra Amoroso. Fra le due vi è un legame indissolubile.

Chi è Francesca Amoroso? Il cognome dice già tutto. Francesca è infatti la bellissima sorella di Alessandra Amoroso. La cantante salentina che macina più successi, dalla voce unica ed inimitabile. Nonché una fonte continua di forza e grinta.

Le due donne fanno una vita del tutto diversa. Mentre la prima è una cantante di fama più che nazionale e proviene dalla scuola di Amici di Maria de Filippi dove quest’anno si è esibita assieme alla sua migliore amica Emma Marrone.

La seconda invece ha scelto una vita diversa, molto più quotidiana e lineare rispetto ai giri di trottola che devono fare ogni giorno i cantanti. Francesca Amoroso ha infatti messo su famiglia e la bella Alessandra naturalmente ne farà sempre parte. Qual è però il reale rapporto fra le due?

Chi è la sorella di Alessandra Amoroso? Si chiama Francesca e vive a Lecce

Le due sorelle hanno circa cinque anni di differenza però questo peso non si è mai sentito ed infatti le due vivono il loro rapporto con profonda leggerezza. Entrambe si amano tantissimo ed Alessandra non manca mai di fare un salto dalla propria sorella.

La bella cantante salentina, naturalmente assieme a sua sorella, è nata infatti in una famiglia in cui il valore della famiglia è sempre stato di profonda importanza. Francesca ha però scelto una carriera diversa. Oggi fa la cassiera in un supermercato, ha messo su famiglia, così come anche Alessandra desidererebbe, ed ha avuto una bambina di nome Andrea.

La piccola ormai la conosciamo tutti siccome Alessandra Amoroso non manca mai di pubblicare qualche video o stories con lei mentre giocano, ballano o cantano. Insomma, Alessandra è proprio una super zia a tutti gli effetti.

La piccola è la gioia della vita sia della propria mamma, Francesca, che della zia, Alessandra. Su di lei infatti la cantante salentina ha speso in tutte le sue interviste splendide parole paragonandola ad una piccola se stessa.