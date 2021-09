La famosa attrice incinta del secondo figlio: l’annuncio, chi è il futuro padre. L’artista ha svelato a sorpresa di essere in dolce attesa

Per la bellissima Martina Stella arriva un annuncio inaspettato e gioioso. L’apprezzata attrice toscana ha pubblicato un post su Instagram nel quale mostra il suo pancione: è incinta per la seconda volta. Ovviamente non si tratta di “pettegolezzi” e voci, ma di un vero e proprio annuncio ufficiale, arrivato dalla diretta interessata tramite il proprio canale Instagram. La Stella indossa un abito aderente di color arancione, che non nasconde il suo pancione che si sta già formando.

Evidentemente, l’attrice ha voluto attendere qualche settimana prima di dare la bella notizia, ma ora tutti sono a conoscenza che aspetta il suo secondo figlio. Non è stato specificato nel posto, ma a guardare le foto l’attrice dovrebbe essere all’incirca al quinto mese di gravidanza. I fan di Martina aspettano aggiornamenti nei prossimi giorni, perché – evidentemente – la curiosità aumenta. Martina Stella aspetta il suo secondo figlio: lei ha già una bambina, la piccola Ginevra, che oggi ha 8 anni.

Leggi anche – Lady Gaga rivive i drammi della sua giovinezza: “Violentata, incinta e abbandonata”

Martina Stella, lieto annuncio su Instagram

La piccola è nata dalla relazione del’attrice con Gabriele Gregorini, ma adesso è tempo di diventare mamma per la seconda volta. Questa volta, il padre è Andrea Manfredonia, marito di Martina Stella. I due si sono sposati cinque anni fa. L’attrice ha sempre spiegato che essere madre è il dono più speciale che potesse ricevere, ecco perché una seconda maternità è soltanto motivo di gioia. “La nostra famiglia si allarga e siamo pieni di felicità”, ha scritto Martina Stella su Instagram.

Come lei stessa ha spiegato, i più “attenti” si erano già accorti di qualcosa nei mesi scorsi. Ovviamente il riferimento è alle sue forme che man mano sono mutate. Evidentemente, Martina Stella non se la sentiva più di mantenere il segreto e ha deciso di pubblicare la bella notizia. Lei e Andrea Manfredonia si sono sposati il 3 settembre del 2016. Il secondogenito dell’attrice sarà un maschietto e nascerà in autunno.