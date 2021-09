By

“Sciatica, gambe gonfie, schiena distrutta, 11 kg in più”: l’ex Uomini e Donne in dolce attesa racconta tutto ai fans.

La famiglia di Uomini e Donne si allargherà presto con l’arrivo del secondo figlio di una delle coppie più amate della storia del programma di Maria De Filippi. In attesa della nuova stagione che prenderà il via lunedì 13 settembre con i nuovi tronisti, ma anche con vecchie conoscenze, Gemma Galgani in primis, il pubblico continua a seguire le vicende di una della coppie più belle nate nello studio del dating show di canale 5.

Stiamo parlando della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore è nato proprio all’interno del programma. Dopo essersi incontrati, conosciuti attraverso le varie esterne, Rosa e Pietro si sono scelti per non lasciarsi mai più.

Dopo la nascita, due anni fa, del primogenito, il piccolo Domenico Ethan, la famiglia sta per allargarsi con l’arrivo del secondogenito. Rosa, sui social, sta condividendo alcuni momenti della sua gravidanza come ha fatto qualche giorno fa.

La gravidanza di Rosa Perrotta: l’ex Uomini e Donne confessa come sta ai fan

Bellissima, serena e felice, ma con le conseguenze della gravidanza. Rosa Perrotta non si nasconde e, schietta e sincera come è sempre stata sin da quando era sul trono di Uomini e Donne, confessa di essere alle prese con tutti i problemi che le donne devono affrontare quando sono in dolce attesa.

“Sciatica, gambe gonfie, schiena distrutta,11 kg in più…e fingere spudoratamente che tutto ciò non esista perché la foto, costi quel che costi, deve uscire bene”, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in alto.



“I tacchi solo per il tragitto auto-tavolo. Tavolo-foto. Foto-auto. Triste storia vera”, ha concluso ricevendo la solidarietà di tante donne.