Sei una persona capace di capire sempre chi ha torto e chi ha ragione? Ma allora sarai primo nella classifica dei segni più giusti dello zodiaco!

Se esistesse qualcuno capace di affermare di avere la verità in tasca (ed avercela poi veramente) non avremmo di certo bisogno di questa classifica dell’oroscopo.

Essere dei novelli Salomone, infatti, sarebbe veramente fantastico (oltre che, immaginiamo, decisamente redditizio visti i tempi che corrono!).

Saper giudicare l’animo umano, essere giusti e riuscire a prendere la decisione giusta in ogni situazione è assolutamente qualcosa di invidiabile.

Fortunatamente, se non ti trovi nella classifica di oggi, potrai almeno chiederti ad uno dei segni nelle prime posizioni di darti una mano la prossima volta che ti servirà essere… giusto!

I segni più giusti dello zodiaco: ci sei anche tu in classifica oggi?

Essere giusti, oltre ad essere decisamente faticoso, è anche un fardello niente male. Insomma, non capita tutti i giorni di sapere esattamente che cosa va fatto o di riuscire a stabilire chiaramente chi ha ragione tra due contendenti, non trovi?

Le persone “giuste” sono quelle che riescono, in una maniera o nell’altra, ad evitare di finire in situazioni poco chiare o “pericolose”.

Possiamo rivolgerci a loro per avere un aiuto o per sapere che cosa fare quando siamo in dubbio e qualcosa ci affligge.

Certo ma prima dobbiamo sapere chi sono le persone più giuste nella nostra vita, non trovi?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di dirci quali siano i primi cinque segni dello zodiaco ad essere i più giusti.

Non sei curioso di scoprire se ti trovi o meno in questa curiosa classifica?

Scorpione: quinto posto

Mettiamo lo Scorpione al quinto posto della nostra classifica perché sappiamo bene come la tentazione, spesso e volentieri, possa metterlo veramente in difficoltà.

Quando non si fa distrarre da simpatie o dai suoi piani, lo Scorpione diventa facilmente uno dei segni “più giusti” dello zodiaco.

Prende decisioni ponderate, non è quasi mai impulsivo e sa dare degli ottimi consigli. Bisogna solo incontrarlo in un momento nel quale non è furioso per qualcosa o non sta cercando di prevalere sugli altri: allora i suoi consigli saranno perfetti!

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro possono essere veramente giusti; non sono persone che portano rancore agli altri e riescono ad essere veramente obiettivi.

Ah, sì, scusate abbiamo dimenticato un particolare importante: i nati sotto il segno del Toro sanno essere “giusti” solo per quanto riguarda le situazioni altrui!

Lasciati a sé stessi i Toro non saranno in grado di prendere la minima decisione, figuriamoci essere “giusti”.

Il Toro è un segno che non si fa problemi a riconoscere l’ingiustizie e sa sempre qual è la cosa giusta da fare. Peccato che non riesca ad applicarle i suoi ottimi giudizi… su sé stesso!

Vergine: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine, per quanto possano essere duri e spigolosi, sono fra i segni più giusti di tutto lo zodiaco.

La Vergine, obiettivamente, vede tutto quello che la circonda esattamente per quello che è. Ci sono poche persone che passano il suo esame così come moltissime situazioni “ambigue” sono estremamente chiare per la Vergine!

Questo è un segno che non si fa problemi ad essere il più “giusto” tra la sua cerchia di amici. Tutti corrono dalla Vergine per avere il suo parere, che lei dispensa senza problemi. Generalmente, questo segno, si sbaglia molto poco sul carattere altrui: impossibile, quindi, cercare di ingannarla quando prende delle decisioni!

Leone: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo è un segno che ha una lealtà veramente grande, una capacità di guardare tutto da una prospettiva più alta degli altri e, ovviamente, una grande saggezza!

I nati sotto il segno del Leone sono persone che possono essere veramente giuste e, spesso, scelgono di esserlo.

Questo li espone, però, spesso a situazioni veramente tremende. I loro amici (o non-amici) si approfittano del loro buon cuore e riescono sempre a strappare loro il perdono.

Il Leone, infatti, una volta riconosciuta e praticata la giustizia, sente che è anche suo dovere perdonare e passare avanti. Il fardello di avere sempre ragione e di essere giusto si fa sentire molto spesso!

Ecco perché il Leone, nonostante sia al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più giusti, non è capace di amministrare la sua giustizia in maniera completa.

Per farlo bisognerebbe essere più “duri“: tagliare i ponti, chiudere rapporti, portare rancore oppure fronteggiare apertamente persone che sfuggono.

Per il Leone, abituato a comportarsi con dignità e temperamento, questo è praticamente impossibile!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più “giusti” dello zodiaco

Sssh, non ditelo troppo ad alta voce oppure l’Acquario finirà per montarsi la testa. Eh sì, perché sono proprio tutte le persone nate sotto il segno dell’Acquario ad essere in prima posizione nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

L’Acquario è, indubbiamente, il segno più giusto dello zodiaco: non si tratterà di certo di una sorpresa per loro!

Talmente abituati a pensare a tutto e per tutti, i nati sotto il segno dell’Acquario sviluppano fin da piccoli una vera e propria “visione” periferica, che permette loro di vedere tutto a trecentosessanta gradi.

L’Acquario, infatti, è uno di quei segni che non si sbaglia veramente mai e che è in grado, quindi, di dare sempre un parere “corretto” agli altri.

Magari, spesso e volentieri, non vi comunicano il parere che cercate con il tatto necessario. Spesso, però, l’Acquario ci vede molto più in lungo di voi e sa già quali sono gli amici che non frequenterete più, i partner che vi tradiranno oppure gli errori che commetterete.

L’Acquario è in grado di stabilire con precisione quale sia la verità e dare un giudizio corretto proprio perché non ha bisogno degli altri per sapere che cosa succede.

Si trova sempre un passio avanti!