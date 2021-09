Papà e attore sono due ruoli splendidi e difficili al contempo da realizzare, ma il protagonista della notizia di oggi ci è riuscito a pieni voti.

Il Papà in questione questa volta lo è davvero, non perché sta recitando una parte in una nuova pellicola cinematografica, ma perché ha raggiunto il suo sogno con la sua bellissima, ma non famosa compagna. Le sue ex, ma soprattutto i fan sono rimasti senza parole.

Essere papà non è facile, specialmente se si svolge una professione molto impegnativa come quella dell’attore. Stare in casa a soddisfare le esigenze dei propri figli, senza mancare la realizzazione in una perfetta performance, non è per tutti.

Fare l’attore implica molto più di imparare delle semplici battute. Al di là della memoria, dietro c’è un lavoro complicato, fatto di studio ed interpretazione del personaggio di cui si ha ottenuto il ruolo. Ovviamente, questo solo dopo tanti estenuanti provini.

In particolare, tra gli attori è trapelata la notizia che uno di questi ancora a 78 anni è una stella che brilla sul palcoscenico, e nessuno gli potrà prendere il ruolo! Ma la news del giorno riguarda il neo papà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Attori da sogno incendiano il web! Scatti e pose da perdere il fiato sono su tutti i siti, ecco chi sono

Papà a 37 anni: l’annuncio che scalda il cuore

La vita di ognuno è piena di imprevisti. C’è chi diventa subito papà e chi invece prima di arrivarci affronta tante altre sfide ugualmente importanti. Di recente, uno di questi ha raggiunto un traguardo che andrà in onda su Canale 5 sorprendendo tutti per la sua bravura! Ma è il papà più chiacchierato ad essere al centro del gossip.

Primo Reggiani è diventato papà a 37 anni! Ecco l’annuncio su Instagram, la sua storia d’amore e le ex in agguato.

Primo Reggiani è uno degli attori più talentuosi e preparati della scena cinematografica italiana. Classe 1983, ha fin dai suoi inizi avuto un certo successo a livello lavorativo, ma anche in amore. Martina Stella e Costanza Caracciolo sono le sue ex famosissime. Entrambe le storie sono finite per poi ritrovare l’amore con la sua attuale compagna che gli ha regalato la gioia più grande.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nonno vip a 63 anni, ecco la dichiarazione che ha spiazzato tutti i fan che lo seguono

Federica è il suo grande amore e madre del piccolo Romeo! Nome caro alla città di Roma, nella quale vivono, e che sarà il luogo in cui avrà inizio la loro avventura da genitori. Lei è un’estetista e massaggiatrice, si sono conosciuti nel 2019 e mai più lasciati, anche perché riescono a vivere lontano dai paparazzi un amore vero e genuino.

Sotto il post del social non mancano i commenti di amici e colleghi, come Francesco Arca e la compagna Irene Capuano, Laura Chiatti, Sara Zanier, Vittoria Belvedere, Giulia Elettra Gorietti, Francesco Montanari, Nina Zilli, Jane Alexander e Neva Leoni.

Insomma, un successo che vale molto più di un premio al momento!