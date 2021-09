Can Yaman è al centro dei riflettori per il suo grandioso ritorno in scena. L’attore turco più in voga del momento però è rimasto sconvolto da una sorpresa.

Can Yaman è l’attore più chiacchierato del momento, sia per la sua bellezza da mozzare il fiato, che per la sua relazione forse giunta al capolinea con la giornalista sportiva più amata Diletta Leotta. La notizia del giorno lo ha travolto come un fulmine a ciel sereno.

Can Yaman è l’attore turco più seguito del momento. Bello e sensuale, ha delle doti attoriali molto interessanti che ha messo in atto nella serie internazionale che lo ha reso famoso in Italia, Daydreamer- sulle ali del sogno.

Can è stato legato a Diletta Leotta, la giornalista calcistica più famosa e apprezzata del momento. Prima teneri sguardi e poi baci appassionanti sono stati su tutte le copertine di gossip!

Al momento tra i due i rapporti sembrano essersi davvero freddati, in ogni caso l’attore trova un modo per consolarsi che non è passato inosservato, soprattutto senza pensare alla quasi ex fidanzata! Inoltre, le novità sulla star delle soap non sono finite qui.

La star è pronta a brillare più che mai, infatti a seguito della delusione amorosa, ha scoperto una news che lo ha letteralmente sconvolto.

Can Yaman ritorna sul set e la sorpresa è inaspettata

L’attore più ricercato nel momento dall’intero palinsesto televisivo italiano, è molto teso a causa degli ultimi eventi scoppiati con la quasi ex fidanzata Diletta Leotta, ma sul lavoro non si scherza: è pronto per una nuova avventura! Condivide di cosa si tratta nelle sua pagina Instagram ufficiale!

La sorpresa che irrompe nella sua vita ha un nome molto famoso. A far breccia nel suo cuore è l’ex Miss Italia ed attrice della serie di Rai 1 Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi! Can trova subito il modo di rasserenarsi, ma soltanto a livello lavorativo. Infatti, i due non stanno insieme nella realtà, ma solo sul set. Già si vociferava la sua presenza su Canale 5, e tra un gossip e l’altro il bel turco prenderà parte della nuova serie intitolata Viola come il mare.

Nonostante la delusione della sua relazione d’amore, perché è certo che i due non sono stati più visti insieme, neanche al 30° compleanno della giornalista, Can ottiene un grande risultato: sarà l’attore protagonista per la prima volta di una serie italiana!