Valentina Vignali 15 anni fa: la confessione a se stessa da pelle d’oca

Valentina Vignali è la cestista più famosa degli ultimi anni. Bellissima e solare, questa volta si lascia andare ad una rivelazione toccante.

Valentina Vignali è tornata al centro dei riflettori, non per dei nuovi strabilianti scatti, ma per delle parole emozionanti che hanno conquistato i suoi seguaci. Influencer seguitissima, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto.

Valentina reduce dal trend più in voga del momento sui social, fa una dedica molto profonda che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Sempre allegra e con il sorriso sul volto, è davvero difficile vederla malinconica e seria.

E’ una cestista, oltre che una modella e influencer affermata. Nel suo curriculum c’è anche una partecipazione alle finalissime di Miss Italia, insomma una ragazza ricca di qualità e di una bravura disarmante.

Ultimamente è stata protagonista nei social per il suo durissimo attacco a Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, evento che ha causato non poche polemiche nei social, ma non poteva più star zitta! Il motivo della sua nostalgia però è un altro.

Condivide delle parole toccanti ed emozionanti in un modo del tutto inaspettato ed innovativo, ecco di cosa si tratta.

Valentina Vignali si mette a nudo: confessione da brividi

Valentina corre veloce in campo e nella vita, è una ragazza forte che dice sempre la sua, come quando risponde duramente agli haters perché l’hanno criticata di essere troppo bella! I leoni da tastiera hanno sempre di che parlare, specialmente quando gli insulti non hanno senso. Questa volta però mostra un lato di sé inedito e molto tenero. Ecco la foto che conferma il gesto:

La cestista più famosa condivide una sua foto di ben 15 anni fa! E’ bellissima come sempre, ma anche i pensieri che ha scritto non sono da meno. Fa una dedica a sé stessa, incoraggiando la piccola Vale che sta crescendo ignara del brillante e difficile futuro che le aspetta.

“Sei carina, cerca di essere un po’ più sicura di te. Lo so che invidi la tua amica che studia a L.A e tu non puoi permettertelo ma fidati viaggerai in tutto il mondo, come avevi sempre sognato quindi stai tranquilla e abbi pazienza”, scrive Valentina.

“Ti ammalerai di cancro, sarà dura, i giorni, i mesi e gli anni per uscirne ti sembreranno interminabili ma tu sai sopportare un sacco di cose, credimi. Avrai qualche fidanzato (no lui in foto non sarà l’uomo della tua vita) e parecchi gatti, alla fine anche un cane. Si, lo so che ancora hai paura dei cani ma cambierai idea.

Mettiti il cuore in pace, verrai delusa dagli uomini, piangerai tanto, penserai di non farcela peró non sarà questo a fermarti, rifiorirai e sarai più bella di prima”, aggiunge.

Dopo l’adolescenza giocherà in diverse squadre di Basket e arriverà in serie A, ma non solo. Conoscerà tante persone, amori, problemi e malattie come il cancro di cui si ammalerà, cose che in tenera età non avrebbe mai immaginato, ma nonostante tutto invita la sé di tanti anni fa ad essere forte e coraggiosa, perché il temperamento di Valentina non lo spegnerà mai nessuno.

“Ti guardo da lontano piccola donna e sono fiera di te, ma tu questo ancora non lo sai”, conclude.