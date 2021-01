Valentina Vignali si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram contro Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Basi che hanno scelto di sponsorizzare dalle pellicce.

Valentina Vignali è apprezzata dal vasto pubblico della rete non solo per le sue doti da sportiva, ma anche per non avere peli sulla lingua. Lo ha ampiamente dimostrato durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello, l’ultima edizione dedicata alle persone comuni condotta da Barbara d’Urso, e continua a farlo sul noto social fotografico Instagram.

La sportiva non si ferma di fronte a niente e a nessuno. Nemmeno quando si tratta della regina delle influencer: Chiara Ferragni. La bionda imprenditrice digitale, insieme a Giulia De Lellis e Chiara Biasi, ha scelto di sponsorizzare un marchio di pellicce e la protesta della Viganli non si è di certo fatta attendere, pubblicando sul suo profilo Instagram, nelle stories, le immagini delle influencer intente a sponsorizzare il capo e non mandandole di certo a dire, non coprendo nemmeno il nome del brand.

Valentina Vignali ha stroncato Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi non mandandole di certo a dire. Ecco cosa ha detto sul loro conto.

Influencer sponsorizzano pellicce: Valentina Vignali le massacra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali, come anticipato, si è duramente scagliata contro tutte le influencer più famose della rete, scegliendo di pubblicare gli scatti da loro realizzati per promuovere un brand che realizza pellicce.

“Ma niente, non riuscite proprio ad arrivarci” ha esordito la sportiva sul suo profilo Instagram, aggiungendo delle emoticon che mostrano un omino che vomita. “L’unica cosa che state influenzando sono i cadaveri“ ha proseguito. “Complimentoni a tutte!” ha aggiunto, facendo riferimento alla Ferragni, che di recente si è lasciata andare ad un amaro sfogo, Giulia De Lellis e Chiara Biasi, che almeno per il momento hanno preferito non replicare di fronte alle accuse mosse da Valentina. Che ha invece ha accolto il favore del pubblico della rete, che si è complimento per la sua scelta di sposare questa difficile battaglia contro la realizzazione di pellicce che prevede l’uccisione di migliaia di animali innocenti.

Come replicheranno le influencer tirate in ballo da Valentina Vignali? Sceglieranno di far correre la polemica o preferiranno rispondere per le rime all’attacco subito sul web? Staremo a vedere come si evolveranno le cose. Quel che è certo è che il gesto di Valentina ha lasciato il segno tra gli utenti della rete.