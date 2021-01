Leggiamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne: in serbo ci sono delle sorprese veramente “scottanti”.

Tra il 25 ed il 29 Gennaio tutti i fan di Uomini e Donne dovranno aspettarsi delle puntate veramente ricche di avvenimenti. A quanto sembra, infatti, il dating show di Maria de Filippi ci porterà, questa settimana, ad affrontare situazioni veramente al limite. Tra storie che si chiudono ed altre che partono, assisteremo ad amicizie a rischio e giudizi non sempre gentili. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci in questa settimana di appuntamenti!

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi 25 Gennaio 2021

Dove avevamo lasciato tutti i nostri corteggiatori la settimana scorsa? Partiamo da Gemma Galgani e Maurizio Guerci: la “coppia” non ha fatto neanche in tempo ad iniziare la sua storia d’amore che è subito scoppiata.

Nonostante siano passate diverse settimane, però, oggi possiamo aspettarci un nuovo confronto. Gemma, a quanto pare, vuole chiedere a Maurizio spiegazioni riguardo il suo comportamento e non ha intenzione di lasciar perdere la questione.

Per Gemma, infatti, le “notti d’amore” che ci sono state sono state molto di più che un semplice scoppio di passione. Il cavaliere, d’altro canto, non potrà far altro che confermare la fine della relazione: che cosa possiamo aspettarci dal loro nuovo “scontro“?

In ogni caso, per Gemma le emozioni non sono assolutamente finite. Un nuovo corteggiatore, infatti, è arrivato in studio per avere l’opportunità di conoscerla meglio, presentandole un mazzo di fiori. Scopriremo se Gemma riuscirà a dimenticare Maurizio con il suo nuovo ?

La situazione, per la dama torinese, è comunque decisamente complicata.

Contro di lei, infatti, c’è anche la famosissima Tina Cipollari. Ecco che cosa le ha detto nel corso della scorsa puntata: “Del primo uomo che ti dice ‘ciao’ ti innamori. Vedi che poi alla fine la colpa è tua?”. Parole decisamente dure: scopriremo quanto questa frase ha ferito Gemma e se avrà delle conseguenze sulle sue scelte!

Trono classico: ecco le anticipazioni di Uomini e Donne

Davide Donadei rimane al centro di una vera e propria bufera. Il tronista, infatti, è da tempo indeciso tra due corteggiatrici, Chiara e Beatrice, entrambe decisamente innamorate di lui. Per tentare di prendere una decisione, quindi, Davide ha deciso di baciare Chiara con la quale ha condiviso un momento di tenerezza a “telecamere spente”. L’idea era quella di riuscire a baciare anche Beatrice, nel tentativo di capire quale, tra le due corteggiatrici, sarebbe stata la prescelta.

Beatrice, però, ha dichiarato pubblicamente di non voler baciare Davide ritenendo questo atteggiamento decisamente scorretto. Nella puntata di oggi, quindi, le dichiarazioni di Davide riguardanti la sua insicurezza renderanno la situazione ancora più complicata. Chiara rimarrà decisamente sorpresa nello scoprire che, nonostante il bacio, Davide ha ancora delle incertezze. Cosa succederà tra loro due dopo tutti questi sconvolgimenti?

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri escono insieme

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, invece, hanno deciso di uscire insieme dal programma, non dopo aver tentennato un po’. I due, quindi, hanno deciso di darsi l’esclusiva e tenteranno di costruire qualcosa insieme al di fuori degli studi televisivi di Maria de Filippi.

Insomma, tutto bene per loro due se non fosse per la domanda che tutti si stanno ponendo. Centrerà qualcosa il repentino abbandono del programma con l’allontanamento di Michele Dentice, ex fidanzato di Roberta? Per scoprirlo non ci resta che guardare la puntata di oggi!