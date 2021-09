“Accadeva un anno fa”: il ricordo struggente di Clio Make Up

By

Clio Make Up è tornata, ma non porta con sé il suo solito sorriso smagliante. La make up artist confessa un ricordo che la rattrista molto.

Clio Make Up, nome d’arte di Clio Zamatteo, condivide con i suoi amati fan dei pezzi del suo passato che ogni tanto le fanno salire il cuore in gola. Nostalgia, speranza e passione sono i protagonisti dell’ultima dichiarazione.

Clio è una make up artist, youtuber e conduttrice di grande successo. Professionale, autoironica e gentile, sa sempre come consigliare con i secret beauty più attesi. Parla apertamente con i suoi fan, tanto che non è la prima volta che condivide uno stralcio del suo passato.

Infatti, Clio ha recentemente condiviso delle foto di tanti anni fa nelle quali non sembra neanche lei, destando non poco sconcerto tra i followers che tanto la amano. Il motivo? Un dettaglio non è passato inosservato ai più svegli. Del resto, è sempre molto trasparente e diretta.

Proprio per questo, l’ultimo pensiero condiviso rattrista molto i suoi seguaci. Il passato ogni tanto ritorna e con questo vecchio amico è necessario farci i conti!

Clio Make up condivide il ricordo struggente

Alla Zamatteo più famosa del web il sorriso non manca mai, ma questa volta non ha potuto fare a meno di comunicare la sua tristezza. Di recente ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco perché racconta un dettaglio inedito e sofferente della sua vita, ma le novità sulla beniamina del make up continuano. L’ultima è testimoniata dalle foto postate sul suo account di Instagram, eccole:

Clio condivide un viaggio che le è costato molto caro: dopo 13 anni di vita a New York City torna in Italia! La talentuosa make up artist ha dovuto abbandonare la grande mela un anno fa. Infatti, nella foto della partenza senza ritorno è insieme alla famiglia composta dal marito Claudio Midolo, e le figlie Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017 e Joy Claire Midolo nata il 22 aprile 2020.

Dopo anni di gavetta e di studi nella città americana che l’ha fatta crescere, è tornata alle origini, ma non per questo significa che non ne abbia sofferto!