Harry e Meghan stravolgono di nuovo i dettami reali: la Regina Elisabetta non può crederci. Tutta la verità sull’ultimo gesto e le sue conseguenze.

Harry e Meghan gli ex reali più chiacchierati del momento, sono protagonisti di un’iniziativa che sconvolge la Regina Elisabetta II. I Duchi di Sussex si mostrano ancora più contraddittori rispetto la Royal family, che sia l’inizio di una nuova polemica?

Harry e Meghan tornano alla carica andando diretti da sua Maestà la Sovrana d’Inghilterra. Il duo più controverso degli ultimi anni avanza delle richieste che nessuno a palazzo, né i fan fedelissimi della coppia, si sarebbe mai aspettato. Sono dentro o fuori la Royal family? E’ questo il dilemma di tutti!

L’origine della contraddizioni risiede proprio nei gesti di cui continuamente sono i protagonisti: vogliono allontanarsi da Londra e dai loro doveri di corte, ma alla fine tornano sempre all’ovile! Onore senza oneri? Questo non piace alla Regina Elisabetta. Tanto scalpore è suscitato anche a causa degli ultimi eventi che si sono susseguiti e che hanno creato non poche polemiche.

Specialmente la pubblicazione dell’autobiografia, Harry e Meghan. Libertà, desta preoccupazione a palazzo, perché è stato comunicato che verranno svelati dei gossip e dei segreti sulla famiglia reale che mai erano stati resi noti. Ma non finisce qui. Anche l’intervista esclusiva fatta da Oprah Winfrey ha provocato molto malcontento per via della condivisione con tutto il mondo di pesanti accuse di razzismo subite dalla coppia.

A seguito degli ultimi fatti, i Duchi di Sussex hanno deciso di andare ancora controcorrente, ma questa volta hanno finito per contraddirsi amaramente! La Regina Elisabetta risponde a tono per il nuovo colpo di scena.

Harry e Meghan sconvolgono La Regina Elisabetta

La vita a corte si sa che è molto dura per chi non accetta etichette, ma i Duchi di Sussex sono sempre stati a conoscenza dei loro doveri reali, il problema è che a volte decidono di rispettare i principi preposti ed altre no.

Fanno due richieste totalmente inaspettate dalla Sovrana d’Inghilterra. La prima è quella di battezzare la piccola Lilibet Diana a Windsor! Una concessione a tutti gli effetti sconcertante dato che hanno più volte ripetuto e confermato con i loro gesti di non voler avere nulla a che fare con la Corona.

Di recente è proprio la decisione presa da William e Kate che fa gelare L’Inghilterra. Il futuro Re e consorte sono sempre alle prese con gli attacchi sferrati dal fratellino, infatti cercano di decidere al meglio per il futuro del Paese. Al momento, danno il massimo per risolvere i problemi reali. Peccato che uno di questi si chiamino proprio Harry e Meghan!

Infatti, l’altro gesto a cui devono far fronte e che ha sconvolto la Regina e il mondo intero, è proprio quello di aver chiesto di avere un incontro privato con quest’ultima! Insomma, un appuntamento molto difficile da prendere perché sarà fondamentale per le definizione dei rapporti all’interno della famiglia.

La Regina Elisabetta II avrebbe deciso di prendere del tempo prima di rispondere alle richieste, ma compiendo una scelta molto dura: si sarebbe armata di una squadra di illustri avvocati esperti in querele e diffamazioni, ma soprattutto pronti a rispondere alle future accuse alla Corona! La Sovrana è a conoscenza della prossima pubblicazione dell’autobiografia, e per non essere impreparata come accaduto in seguito all’intervista, si starebbe preparando a quello che verrà!