Esplode la passione sul set: nasce la coppia più bella del cinema italiano

L’attore pazzo per la collega: la sua scelta d’amore. Emergono nuovi dettagli sulla love story tra l’attore pugliese e la giovane collega

Una sorprendente scelta d’amore per il noto attore, che come rivela Dagospia si è follemente innamorato di una sua collega sul set. Dettagli sorprendenti sull’inaspettata svolta sentimentale riportati da Adnkronos, con l’attore italiano che avrebbe perso la testa. Da qualche mese sarebbe nato questo amore assolutamente vero.

L’attore, molto famoso, per non “oscurare” la più giovane collega avrebbe rinunciato a partecipare alla Mostra di Venezia per non catturare tutte le attenzioni sulla coppia che ora formano. Quindi non soltanto un flirt ma una vera e propria relazione. L’attore pugliese è diventato famoso grazie al film “Tre metri sopra il cielo”, e ora si è innamorato della collega più giovane di lui di ben 19 anni. Parliamo di Riccardo Scamarcio e di Benedetta Porcaroli. Tra loro una grande passione, che avrebbe portato l’interprete pugliese ad atteggiamenti mai visti.

Amore folle tra i due attori nato sul set: ma che differenza di età!

Lui si sarebbe separato dalla sua ormai ex compagna, la manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto una figlia, Emily. Anche Benedetta viene da una storia, visto che si è lasciata con l’attore e regista Michele Alhaiquee, col quale stava insieme da 6 anni.

I due convivevano. Non è chiaro, però, se queste rispettive separazioni siano avvenute prima del loro incontro o se sono state provocate proprio dal sentimento che li avrebbe travolti.

La scintilla tra i due sarebbe scattata sul set del film “L’ombra del giorno”, che li vede entrambi protagonisti. Ad oggi i due personaggi non hanno dato alcuna conferma su queste notizie, che quindi restano nell’ambito del gossip. Benedetta Porcaroli, classe ’98 è diventata famosa grazie alla serie tv di Netflix, Baby. E’ diventata popolare, però, grazie alla fiction del 2015 della Rai, Tutto può succedere. E’ nata e cresciuta a Roma.