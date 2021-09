Dopo due anni di matrimonio, la coppia vip stupisce così!

Coppia Vip emoziona i fan che li sostengono da sempre. Dopo ben due anni di matrimonio ecco la natura del gesto più chiacchierato del momento.

Coppia unica e amata dai fan torna a far parlare di sé per l’ultimo gesto che non è passato inosservato. L’amore è un sentimento semplice, ma che a volte si manifesta in modo complicato, per questo a volte è difficile riuscire a risolvere dei problemi di coppia. Quello che conta è che nonostante tutto, si decide di scegliersi ogni giorno, anche quando la relazione dura da tanto. L’amore vero non si stanca mai.

I Vip in questione sono tanto apprezzati per l’amore che trasmettono. Trovare una formula che definisca cosa sia questo sentimento, non è possibile, ma al tempo stesso è impossibile non viverlo. La forza più potente che ci sia si manifesta sempre.

Non tutti però riescono a seguire questa filosofia di vita e ad andare avanti insieme, perché in certi casi l’amore non basta. L’impegno, il sacrificio e il bene del prossimo, devono integrarsi all’interno della coppia a tutto il resto. Infatti, una coppia di vip famosissima si è detta addio dopo 12 anni di relazione.

La coppia vip protagonista dell’ultimo gesto ha deciso d’incidere sulla pelle l’amore. Ecco di chi si tratta.

Coppia vip stupisce ancora dopo anni di matrimonio

Si tratta di un amore nato in gran segreto, ma adesso che è condiviso con tutti, specialmente con i fan. L’amore è sbocciato anche per una coppia vip inattesa e da poco i tabloid hanno condiviso la notizia, ma la vera news del giorno è un’altra.

Indelebile sulla pelle è il nome “VIC”, che sta per Victor Allen il marito dell’unico e prezioso, Tiziano Ferro! Ecco il motivo del gesto.

Tiziano Ferro dedica i due anni di matrimonio al marito. Conosciutisi a Los Angeles, città nella quale attualmente vivono, i due sono una coppia bellissima. Rappresentano non solo due persone che si dedicano l’un l’altro, ma la vittoria del vero amore. Tiziano spesso dedica tatuaggi alle persone che ama, ha anche tatuati i nomi dei genitori e del fratello. L’ultimo gesto è però davvero speciale, perché lo ha citato in una canzone direttamente collegata al nome del suo amore!

La canzone in questione è Il destino di chi visse per amare, dall’album Accetto miracoli uscito nel 2019, che è anche l’anno del loro matrimonio, infatti è proprio dalle parole e da questa coincidenza che si pensa che tutto era stato già deciso dal cantante. La frase che funge da inizio è:

“Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai / Attraversando un’epoca Poi sei arrivato tu con quel sorriso che irrompe / Come la terra che trema e il mondo che cambia”.

Insomma, un gesto bellissimo che fa sognare ad occhi aperti! Victor è stato vicepresidente del comparto marketing della Warner Bros, ma attualmente non ha più questa posizione, infatti è direttore operativo di un’agenzia di consulenza chiamata Levine Partners. Felice del gesto, rimane in disparte dai riflettori, perché nonostante il ruolo di spicco, è più lontano dallo showbiz.

Vivono un amore da brividi e adesso incancellabile anche sulla pelle!