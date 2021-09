La protagonista di Vite al Limite è uscita totalmente trasformata dal programma e oggi conduce una vita decisamente diversa da prima.

Vite al limite è stato un programma davvero rivoluzionario nella televisione statunitense e di riflesso anche in quella italiana. Il problema dell’obesità, soprattutto quando deriva da malattie o da situazioni problematiche, è stato messo a nudo dallo show americano che è stato poi riproposto con un gran successo anche in Italia su Real Time.

Gli ospiti della clinica del dottor Nowzaradan hanno dovuto confrontarsi con la loro situazione complicata, fare degli sforzi ed impegnarsi al massimo per ottenere la ricompensa più ambita: quella di sottoporsi all’operazione per ridurre il grasso. Ovviamente la curiosità dei telespettatori è anche quella di sapere se dopo la trasmissione i protagonisti hanno iniziato una nuova vita oppure sono di nuovo “caduti in tentazione”.

Alicia Kirgan, detta Tracey, è stata una delle ragazze che ha partecipato al programma. La 32enne si è rivolta al dottor Nowzaradan a causa del suo problema di obesità, dato che era arrivata a pesare ben 282 chili. Il suo fidanzato, in un’intervista andata in onda nello show, diceva che Alicia non faceva altro che mangiare e passare ore davanti al divano.

La situazione era diventata davvero estrema, tanto che la ragazza non riusciva quasi più a camminare. Eppure dopo tanti sforzi e con molta determinazione Alicia è riuscita a superare il suo problema e la sua dipendenza.

Vite al limite, il profondo cambiamento di Alicia Kirgan: oggi è un’altra donna!

Alicia, originaria dell’Illinois, è stata obesa sin da bambina. A 10 anni già pesava 90 chili e la situazione è peggiorata anche a causa di un ambiente familiare definito da lei stessa “molto caotico”.

Durante il programma Tracey ha perso ben 77 chili ed è riuscita a ottenere la tanto ambita operazione chirurgica. Oggi, come potete vedere dalla foto postata da lei stessa sul suo profilo Instagram, Alicia è decisamente un’altra donna rispetto a quando prese parte allo show.

Continua a seguire una dieta e si mantiene in forma. Determinante in questo processo è stato anche Tim, il suo fidanzato tossicodipendente che insieme a lei ha deciso di dire basta ai suoi problemi: “Tim era tossicodipendente ma ora è totalmente pulito, io a mia volta mi sono pulita dalla mia droga: il cibo. Prima mi sentivo come un vero fallimento, non solo per mia mamma ma anche per i miei amici e poi per tutta la mia famiglia, ad oggi sono felice e mi amo molto di più”.

Di recente sembra che i due si siano separati, ma Alicia ha scritto che nonostante la rottura continuerà ad amarlo per sempre. Del resto la coppia è stata davvero coraggiosa e resterà per sempre unita da questa esperienza incredibile.