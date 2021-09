Il Grande Fratello Vip inizierà tra pochi giorni ma il nuovo concorrente Tommaso Eletti sta già facendo discutere il mondo del web.

E’ quasi tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via tra pochi giorni: il 13 settembre si apriranno le porte della casa più spiata d’Italia ed i concorrenti potranno cominciare la loro nuova convivenza sotto l’occhio delle telecamere.

In questi giorni si è molto discusso dei nuovi protagonisti del reality Mediaset, comprese le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che secondo alcuni non andrebbero molto d’accordo. Ma uno dei nomi che più sta facendo parlare il popolo del web e sta scatenando davvero molte polemiche è Tommaso Eletti.

L’ex protagonista di Temptation Island ne ha combinate di tutti i colori nell’ultima settimana e sui social ha fatto una gaffe incredibile.

Grande Fratello VIP, le parole di Tommaso Eletti e la replica piccata di Sonia Bruganelli

A riportare il tutto è stato Amedeo Venza che ha pubblicato alcune stories di Tommaso in cui gli veniva chiesto un parere su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’ex fidanzato di Valentina, senza mezze misure, ha risposto: “Non so chi siano”.

Decisamente non un buon inizio per il ragazzo che, tra le altre cose, dovrà essere sottoposto al giudizio delle due opinioniste durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli, inoltre, è venuta a sapere di queste dichiarazioni e non ha tardato a rispondere a Tommaso: la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una storia su Instagram accompagnata dalla celebre canzone “Il triangolo” di Renato Zero, citando esattamente il verso in cui il noto cantante intona “Lui chi è?”.

Tommaso Eletti è già al centro delle critiche da qualche settimana e questa nuova vicenda non farà altro che alimentare le polemiche su di lui. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, aveva bocciato la decisione di includerlo nel reality show dopo il suo comportamento nei confronti di Valentina a Temptation Island.

Non solo, perchè qualche giorno fa il ragazzo era stato pizzicato in compagnia di un’altra delle prossime protagoniste del GF VIP alimentando sospetti di una loro frequentazione all’esterno della casa. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino per Tommaso sono in arrivo giornate difficili tra pubblico, web e opinionisti.