Il ritorno in tv dopo tanti giorni d’assenza è stato subito “macchiato” da una gaffe clamorosa: i commenti e le risate in studio.

I momenti d’imbarazzo in tv, gli strafalcioni, gli episodi clamorosi e inaspettati fanno da sempre le fortune o le sfortune dei vari presentatori e presentatrici che da anni ci accompagnano durante le nostre giornate.

Basti ricordare le celebri battute di Mike Bongiorno, passando per le divertenti telefonate di Paolo Bonolis o di Antonella Clerici, fino ad arrivare a ieri. Il 6 settembre, infatti, è stato il grande giorno del ritorno in televisione di Barbara D’Urso.

L’ex regina delle reti Mediaset da quest’anno avrà soltanto un programma, ovvero Pomeriggio 5. La trasmissione è ripartita ieri nella sua versione rinnovata e la Barbarella nazionale ha subito esordito con una gaffe clamorosa.

Barbara D’Urso, gaffe clamorosa durante la prima puntata di Pomeriggio 5

Uno scivolone decisamente imbarazzante quello capitato all’ex presentatrice di Domenica Live proprio nel giorno in cui avrebbe voluto fosse filato tutto liscio. Ed invece, sarà un po’ di “ruggine”, sarà l’emozione, la D’Urso ha finito per storpiare una frase creando un gioco di parole a sfondo sessuale.

Nella prima puntata di Pomeriggio 5, che quest’anno ha voluto relegare in secondo piano il gossip e dedicarsi principalmente a cronaca ed attualità, si è parlato a lungo di uno dei temi del momento, ovvero quello relativo all’obbligo dei vaccini.

Un argomento decisamente molto sentito in questi mesi, soprattutto dopo l’introduzione del green pass. La domanda che in tanti si pongono è “Obbligo vaccinale oppure no?”.

E così, proprio parlando di vaccini, Barbarella si è impappinata e si è lasciata scappare questa frase: “Obbligo vagin…sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici…”. Ovviamente la frase ha creato qualche attimo di imbarazzo in studio, mentre gli ospiti collegati in streaming non hanno trattenuto qualche risatina.

Nonostante la gaffe clamorosa Barbara D’Urso ha preso sportivamente la brutta figura e, ad ogni modo, il suo ritorno in tv è stato premiato dai telespettatori. I dati auditel testimoniano come Pomeriggio 5 sia andato molto bene nella sua prima puntata e anche sui social la presentatrice non ha perso tempo e ha messo in risalto il bel risultato ottenuto tra le sue storie di Instagram. Che sia l’anno della riscossa?