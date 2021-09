Sei uno dei segni più obbedienti dello zodiaco? Scopriamolo immediatamente con la classifica dell’oroscopo: ecco le prime cinque posizioni!

Eri il più bravo della classe, quello scelto sempre dalla maestra per fare le sue veci mentre lei andava al bagno?

Oppure non hai mai avuto problemi quando si trattava di eseguire degli ordini che magari non capivi a fondo ma che portavi avanti senza paura?

Allora potresti trovarti nella classifica di oggi, quella stilata da stelle e pianeti e che individua tutti quelli che non sono dei veri e propri ribelli.

Pronto a scoprire in che posizione ti trovi?

I segni più obbedienti dello zodiaco: sei in classifica oggi?

Al mondo esistono delle regole ed oltre alle regole esistono anche persone che le rispettano e persone che, per quanto ci provino, non le rispetteranno mai.

Oltre alle regole, però, esistono anche le persone che ci dicono quali sono queste regole e come e quanto vanno messe in pratica: e qui, come si suol dire, casca l’asino!

Ci sono delle persone, infatti, che sono veramente capaci di obbedire.

Ascoltano molto gli altri, sentono quello che devono fare, non fanno domande e, semplicemente, obbediscono.

Diciamo che da bambini, quasi tutti siamo stati abituati ad obbedire agli altri, ai “grandi”.

Tu hai mantenuto questo atteggiamento?

La classifica di oggi dell’oroscopo ci aiuterà a capirlo, semplicemente guardando le prime cinque posizioni dei segni zodiacali più obbedienti.

Non sei curioso di scoprire se ti trovi in classifica?

Scopriamo subito quali sono i segni più obbedienti (e quindi, di conseguenza, anche quelli che non lo sono!).

Vergine: quinto posto

Nonostante siano persone spesso molto indipendenti, quasi al limite dell’arroganza, i nati sotto il segno della Vergine non hanno assolutamente nessun problema ad obbedire.

Questo segno, infatti, è abituato a seguire dei suoi rigidi schemi mentali e non si stupisce quando ne incontra altri, in giro per il mondo.

Per la Vergine, essere obbedienti vuol dire essere in pace con sé stessi e con il mondo circostante. Non si fanno problemi ad obbedire quando la situazione lo richiede ma questo non vuol dire certo che non ragionino con la propria testa!

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro sono considerati tra i più obbedienti dello zodiaco proprio perché sono persone che… amano le regole ed obbedire!

Per il Toro, che generalmente è piuttosto libero nella sua vita, le regole a cui obbedire sono spesso un aiuto per poter capire meglio gli altri e il loro modo di fare.

Il Toro, infatti, è un segno che spesso non riesce ad entrare facilmente in contatto con le altre persone della sua vita.

Quando ci sono regole da seguire, però, il Toro riesce sorprendentemente bene e obbedisce spontaneamente ed in maniera entusiasta!

Cancro: terzo posto

Mettiamo il Cancro al terzo posto di questa classifica, semplicemente perché si tratta di uno dei segni che, quando vuole, può essere veramente molto obbediente.

Il Cancro non è mai un segno troppo tranquillo ed è capace di andare contro a tutti se solo qualcuno cerca di irritarlo!

Quando, però, il Cancro è rilassato e felice non si fa nessun problema ad essere obbediente. Capisce che ci sono delle regole da rispettare e che non si trova da solo al mondo. Sa che ubbidire è necessario per non urtare la sensibilità degli altri e sa sempre qual è il “limite” giusto.

Insomma: il Cancro è ubbidiente ma solo quando gli ordini sono legittimi!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Per quanto credano proprio di essere i più ribelli dello zodiaco, i nati sotto il segno della Bilancia non si fanno problemi a seguire le regole od obbedire: a loro piace!

Niente di male, ovviamente, in questo: la Bilancia è un segno che ama percorrere strade già battute e ricava il massimo dalla sua vita quando ammette questa verità!

Per la Bilancia, infatti, essere obbedienti è in realtà un ottimo aiuto nella loro vita. Non si tratta tanto di essere persone “cieche” quanto di avere lo spazio mentale libero per potersi occupare di altro.

La Bilancia segue alla lettera tutte le regole ed obbedisce ciecamente a quello che le dicono di fare gli altri perché sa che questa cosa le permette di poter pensare ad altro!

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone veramente obbedienti: ve ne renderete conto quando darete loro un compito!

Ovviamente parliamo solo sul luogo di lavoro, ovviamente; nella vita privata la Bilancia è un segno che segue decisamente le sue regole!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più obbedienti dello zodiaco

I nati sotto il segno dei Pesci sono delle persone quasi sempre veramente molto obbedienti: non hanno problemi ad essere considerati calmi e tranquilli!

I Pesci potremmo anche chiamarli tra i segni più “furbi” dello zodiaco: sanno bene che, obbedendo, la maggior parte delle volte saranno al sicuro!

Per i Pesci, infatti, obbedire non è di certo un problema: lo fanno quando è utile (e spesso lo è) e sono dei veri angioletti agli occhi di tutte le figure autoritarie!

Seguendo spesso e volentieri le regole, infatti, i nati sotto il segno dei Pesci sono in grado di “passarla liscia” quando vengono, invece, beccati ad essere trasgressivi!

I Pesci non sono per forza persone ribelli o fuori dalla norma ma di certo non sono i “santarellini” per i quali la gente spesso li scambia!

Ubbidire, per loro, rappresenta il modo migliore di poter “nascondere” la propria vera personalità che non vogliono mai condividere con nessuno. Li vedrete sempre obbedienti… tranne quell’unica volta in cui vi stupiranno!