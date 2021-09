X Factor 2021: inaspettata confessione prima del debutto

X Factor 2021 è ormai una realtà accertata, ma non è tutto. Le ultime dichiarazioni hanno sconvolto i fedelissimi spettatori che amano il programma musicale più famoso di sempre.

X Factor 2021 è pronto, ma come ogni anno è ricco di news totalmente inaspettate che scombussolano il pubblico a casa ancor prima di iniziare. La musica è in arrivo, ma anche questa dura rivelazione!

X Factor è in arrivo e con il format musicale di maggior successo anche i retroscena inediti iniziano a saltar fuori. Riuscire a mantenere alto lo share non è facile, ma è necessario rinnovarsi per creare uno spettacolo che è garanzia di intrattenimento.

La strada per x la musica è stata tracciata, ma non solo questa. E’ chiaro che ognuno sceglie la via che è più gradita, come il caso di un ex concorrente che dopo il no dei giudici ha ottenuto un grande sì in un’acclamata serie di Rai1!

Insomma, il programma forma nuovi artisti che se ce la mettono tutta e hanno anche un pizzico di fortuna, possono arrivare lontano. Ma la vera bomba appena sganciata è un’altra.

Nuovo volto del programma, prima del debutto, fa una rivelazione che ha lasciato senza parole tutti.

X Factor 2021 inizia con una confessione bomba

La musica è una grande compagna, specialmente quando è accompagnata da un cast di giudici e presentatori di grande bravura e simpatia. A seguito dell’ultima dedica che ha commosso tutti, c’è un’altra news. In particolare, la preparazione sarà l’arma vincente del novello presentatore che non sostituisce Alessandro Cattelan, ma dice la sua! Si tratta di Ludovico Tersigni.

Ludovico Tersigni sarà il presentatore della quindicesima! Non è un volto sconosciuto, ha già recitato in film trasmessi al cinema, come Propaganda Live e L’estate addosso di Gabriele Muccino, in web serie come Skam Italia 2020, e nella produzione italiana su Netflix di Summertime. Adesso cambia ruolo, infatti dopo 10 anni di conduzione da parte di Cattelan, il format cambia volto. Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il novello conduttore fa questa confessione inaspettata, afferma che:

“Sostituire è il verbo sbagliato. Non è come quando un allenatore vede un giocatore che sta giocando male e lo cambia, ma è proprio la fine di un momento. Un giocatore finisce di giocare una partita ed entra in campo un altro giocatore per un’altra partita”.

Insomma, parole molto dure, ma significative. Ha anche rivelato che ciò che più apprezza del programma, è che negli ultimi anni gli artisti propongono dei brani propri e non delle cover. Sa di non essere perfetto, ma è ciò che è stato richiesto ai provini: un volto giovane e fresco.

Con tutte queste caratteristiche, Ludovico dimostra già un forte temperamento di carattere, farà o stesso nelle vesti di presentatore?