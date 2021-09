By

Non sei curioso di scoprire quanto sei focoso? Grazie alla classifica dei segni più passionali dello zodiaco scopriremo subito i primi cinque!

Forse, prima di decidere di dire sì a quel match devi chiedergli che segno è e controllare anche la nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Non vorrai mica finire con qualcuno che non è per niente passionale od avventuroso, vero?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di chiedere il parere di stelle e pianeti per stilare la classifica dei segni zodiacali che sono i più wild dell’oroscopo.

Non sei curioso di conoscere se sei in classifica o se il tuo partner (o il futuro tale) si guadagnano un posto nella lista dei passionali?

Ecco le prime cinque posizioni di oggi!

I segni più passionali dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Essere passionali, lo sappiamo bene, è una delle caratteristiche che più si ricercano negli altri, soprattutto nei rapporti di coppia.

Chi vorrebbe, infatti, avere a che fare con una persona totalmente piatta ed inespressiva, che non ha mai voglia di fare niente?

Di certo, oltre alla passione, deve esistere anche una certa chimica tra due persone ma sappiamo bene che l’oroscopo può darci una mano quando parliamo di caratteristiche della personalità.

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni più passionali dello zodiaco: credi che sarai in classifica?

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni e conosciamo meglio i segni zodiacali più passionali.

La classifica di oggi ci potrebbe aiutare non solo a capire chi abbiamo davanti ma evitare anche delle brutte scottature!

Leone: quinto posto

Anche se un segno così “forte” dovrebbe trovarsi più in alto nella nostra classifica, i nati sotto il segno del Leone meritano “solo” un quinto posto, oggi.

Il Leone, infatti, è un segno veramente passionale ma solo in pochi, pochissimi momenti della vita.

Niente riesce a mantenere viva la sua attenzione troppo a lungo e sicuramente non è mai una persona ad avere questo effetto sul Leone!

Il Leone, infatti, può appassionarsi di uno dei suoi numerosi interessi ma anche questi vengono spesso sostituiti da una nuova, vibrante, passione. Per il Leone la passione è una fiamma che brucia: in un attimo, al suo posto, c’è solo cenere e vento!

Pesci: quarto posto

I Pesci, nonostante il loro atteggiamento spesso decisamente “sopra le nuvole” sanno essere veramente passionali.

Non ci credete, vero? Allora vuol dire che un nato sotto il segno dei Pesci non vi ha mai corteggiato e non vi ha mai mostrato che tipo di passioni riesce a suscitare negli altri!

I Pesci, infatti, sono persone estremamente vive che stimolano negli altri un desiderio di passione che punta ad eguagliare il loro.

Spesso, però, i malcapitati che cercano di competere con i Pesci finiscono per soccombere alla loro genuina e inarrivabile passione per la vita!

Cancro: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro possono e sono estremamente passionali, quando vogliono. Di certo, però, questo è un segno capace di mostrare una passionalità forte soprattutto quando si parla di persone e sentimenti.

Non parliamo solo d’amore, anche se, in questo campo, il Cancro sa essere conturbante e sensuale, materno ed insostituibile.

Se avete mai goduto dell’amicizia di un Cancro avete anche scoperto la sua completa passionalità nel difendervi a spada tratta, nell’aiutarvi in qualsiasi situazione e nell’attaccare i vostri nemici.

Il Cancro ama con tutto il cuore e detesta con tutto il corpo ed il cervello: il suo “sfavore” può essere veramente spaventoso e raggelante!

Ariete: secondo posto

Prima di maneggiare un Ariete ricordatevi di usare dei guanti da forno oppure di munirvi di una crema all’aloe piuttosto forte.

Il rischio di scottarsi, quando vi rapportate ad un Ariete, è veramente molto alto! I nati sotto questo segno, infatti, sono tra le persone più passionali dello zodiaco: lo dicono le stelle!

L’Ariete è un segno che spesso nasconde questa sua caratteristica; non sembra assolutamente mai freddo o poco emotivo ma di certo in pochi conoscono che tipo di passione sia in grado di sfoggiare!

Questo è un segno dalla lacrime facile, capace di drammatizzare tutto e niente, di avvolgervi nella sua rete e catturarvi per sempre.

In tanti credono di averne ragione, pensando che le debolezze che l’Ariete espone siano la chiave per “soggiogarlo“. L’Ariete, però, è decisamente più passionale e completamente fuori controllo di quanto farà mai vedere. Ogni giorno, con un Ariete, è una sorpresa!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più passionali dello zodiaco

Prima che un esercito di amanti dello zodiaco ci venga a cercare a casa armato di forconi, dobbiamo veramente chiarire la nostra posizione.

Sì, è proprio il Capricorno il segno più passionale di tutto lo zodiaco e per questo, anche se non ne sarete contenti, abbiamo deciso di metterlo in cima alla classifica!

Il Capricorno viene spesso ed erroneamente scambiato per uno dei segni più freddi e meno capaci di relazionarsi con gli altri dello zodiaco.

Il motivo, ovviamente, è solo uno: il Capricorno è estremamente passionale!

Le passioni, ovviamente, non sono solo “positive“, questo dobbiamo riconoscerlo.

Il Capricorno è un segno capace di provare un odio gelido, un’indifferenza pungente oppure un amore senza confini, leale, appassionato, dirompente!

Chi non stimola la sua fantasia od i suoi sentimenti lo vedrà sempre distaccato e poco interessato; chi viene amato dal Capricorno ma poi si separa da lui sperimenterà entrambi i lati del tuo carattere passionale.

In ogni caso possiamo assicurarvi che, con il Capricorno, si sale veramente sulle montagne russe!