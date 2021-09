Aurora Ramazzotti è single? La reazione da premio Oscar

Aurora Ramazzotti è tornata single? Ci pensa lei a rispondere!

Aurora Ramazzotti è la figlia d’arte della show girl Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti.

La notorietà dei genitori l’hanno aiutata nel suo intento di entrare nel mondo dello spettacolo, ma grazie anche al suo carattere sincero e amichevole, Aurora ha un grandissimo seguito in televisione e sui social.

Molti ricorderanno lo scherzo organizzato da Le Iene durante il lockdown: Aurora fece credere a sua mamma che il suo fidanzato Goffredo ci stesse provando con la sua migliore amica.

È proprio con questo episodio che il pubblico ha potuto conoscere il suo attuale fidanzato Goffredo Cerza.

Nelle ultime ore arriva il dubbio: voci nella rete fanno credere che la coppia non stia più insieme. Ci pensa Aurora a rispondere e lo fa in modo sorprendente.

Ecco cosa è successo

Aurora Ramazzotti è single? Ci pensa lei a rispondere: “Eh giaaa…”

Aurora Ramazzotti è fidanzata da tre anni con Goffredo Cerza. Lui è un ingegnere elettronico e personal trainer residente a Londra.

È proprio in questa città che i due si sono conosciuti e dopo pochi mesi Aurora lo ha presentato alla famiglia.

Michelle Hunziker l’ha subito ritenuto un bravissimo ragazzo.

Per la giovane Ramazzotti non è stato un colpo di fulmine: lo ha sempre ritenuto un bellissimo ragazzo, ma all’inizio non riusciva a fidarsi di lui.

Ma la coppia è riuscita a superare i mesi di lockdown passando 24 ore su 24 nella stessa casa e sono giunti ad una maggiore crescita del loro amore.

Sono passati mesi e i due continuano a non pubblicare una foto insieme. Aurora ha preferito passare le vacanze in compagnia delle amiche lontano dal fidanzato.

Sembra che la fine sia arrivata e la piccola Ramazzotti ha voluto fare chiarezza sul suo profilo social.

Dopo aver letto i migliaia di articoli sulla presunta fine della sua storia con Goffredo, Aurora si prende qualche minuto per fare chiarezza. Ecco il gesto teatrale che scatenato l’entusiasmo dei fan della coppia.

Pubblica nelle sue storie una foto di lei sdraiata sul letto poggiata sulla spalla del fidanzato. Scrive una frase in evidenza che dice: “Siamo ancora qua, eh già” con un cuore rosso dedicato al fidanzato.

I fan della coppia posso tirare un sospiro di sollievo: Aurora e Goffredo sono ancora super innamorati e non hanno minimamente intenzione di lasciarsi.

A dare conferma della mancata crisi ci pensa anche Cerza che pubblica una foto sulle storie.

È in camera abbracciato ad Aurora e sorridono. “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero” scrive sulla foto.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono felicemente innamorati. La loro intenzione è quella di crescere insieme e di motivarsi in tutto e per tutto. Per loro, l’amore è ancora tanto e la parola fine non esiste ancora nel loro vocabolario.