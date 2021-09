By

Isabella Ricci è la dama più fascinosa di Uomini e Donne, questo è certo. Svelato un dettaglio della sua vita molto interessante, il pubblico è incantato.

Isabella è bella di nome e di fatto, e Uomini e Donne le ha dato la possibilità di ottenere la visibilità di cui già godeva un tempo. La rivale assoluta di Gemma Galgani non è così sconosciuta, anzi i più raffinati la ricordano.

Isabella Ricci è una della dame più apprezzate degli ultimi anni a Uomini e Donne. Il Dating show per eccellenza l’ha resa una delle protagoniste più amate, specialmente per il suo temperamento raffinato ed elegante che le donano un fascino al quale molti sono rimasti incantati.

Di recente i disguidi non sono mancati, soprattutto la sua acerrima rivale per il ruolo di dama indiscussa, Gemma Galgani ha fatto una dichiarazione sconcertante proprio poco prima dell’inizio della prossima stagione televisiva!

Al di là di queste polemiche scoppiate ultimamente, il programma promette bene, specialmente perché tra le più amate c’è proprio Isabella, la quale però è al centro dell’attenzione per un motivo inedito.

La bella dama raffinata non è sempre stata così, o meglio ha una storia passata che ha letteralmente sconvolto i suoi fan. Ecco il motivo!

Isabella Ricci da giovane? Ecco la verità sul passato

Isabella Ricci è sempre più protagonista all’interno del format pomeridiano di Canale 5. Con modi eleganti e parole altrettanto gentili ha sempre detto la sua, dimostrando con raffinatezza un temperamento forte e che non si lascia abbattere. In seguito alla notizia di un recente sfogo di un concorrente che ha sconvolto molto i fan, un’altra ne arriva e la protagonista è proprio la Ricci: ha un passato in passerella!

Secondo la Galgani, Isabella è molto fredda e per niente passionale. Battibecchi continui sono scoppiati tra le due, ma la realtà è che sono diversissime! Tina Cipollari apprezza molto la Ricci, infatti è stata lei stessa a rivelare il suo passato professionale. E’ stata un modella, per questo il suo portamento è così raffinato ed elegante.

Tra i retroscena salta fuori che ha sfilato anche in città d’alta moda come Parigi! Insomma, in realtà con un passato del genere, un portamento elegante, gambe lunghe ed un sorriso smagliante, forse Gemma critica Isabella perché la teme?