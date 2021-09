Ecco perché Tina Ciopollari è tornata single. Lo racconta un amico

Tina Cipollari è l’opinionista di Uomini e Donne al fianco di Gianni Sperti. Nota a tutti per il suo carattere forte, diretto e senza peli sulla lingua, Tina è riuscita a far conquistare tanti ascolti al programma.

L’opinionista ha avuto molta fortuna sul lavoro, ma nelle relazioni amorose molto meno. È stata sposata per ben sedici anni con il parrucchiere Kikò Nalli conosciuto segretamente all’interno dello studio di Cinecittà.

Dopo la separazione, Tina ha dovuto ritrovare il suo equilibrio per poi innamorarsi nuovamente.

Questa volta si tratta dell’imprenditore e ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Innamorata persa, l’opinionista ha deciso di seguirlo e di andare a convivere con lui, ma sembra che la relazione sia già finita.

A dare la notizia ci pensa un amico di Tina: vediamo cosa ha confessato

Tina Cipollari di nuovo single: “Bugie!”

Tina Cipollari era assente alle registrazioni delle prime puntata di Uomini e Donne. L’opinionista si è giustificata dicendo che si stava trasferendo a Torino, ma la sua estetista ha detto che non era vero.

Tina sta continuando a vivere a Roma, ma non lo fa vedere sui social dove da tempo è poco attiva.

Il motivo del mancato trasferimento è perché lei non starebbe più con Vincenzo Ferrara e quindi le nozze sarebbero saltate.

Quest’ultimo aveva chiesto la mano della dama e lei ha detto di sì, ma dagli ultimi rumors pare che la relazione sia finita.

Il motivo della presunta rottura arriva da un amico stretto di Tina che in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv ha rivelato il motivo: “Bugie! Che a Tina hanno fatto male”.

Leggendo queste parole, i fan dell’opinionista hanno subito pensato ad un tradimento da parte dell’imprenditore, ma l’amico ha smentito tutto.

Tocca a Tina parlare e sul suo profilo social spiega: “Sono motivi riservati e personali”.

Le bugie non sono state alla base di un tradimento, ma per motivi futili e lavorativi. L’opinionista non poteva vivere così convolando a nozze come se non fosse successo nulla e ha deciso di mettere la parola fine alla relazione con Vincenzo.

Ferrara, dal canto suo, appena terminata la relazione ha subito iniziato a frequentare un’altra donna dimenticandosi dell’ormai ex compagna.

Tina Cipollari torna nello studio di Uomini e Donne con il cuore a pezzi. Pensava che la sua vita sarebbe cambiata in modo radicale, invece questo settembre l’ha riportata alla sua solita routine.

Sicuramente, l’opinionista sfogherà gran parte della sua rabbia sulla sua acerrima nemica Gemma Galgani che torna in studio dopo essere passata dal chirurgo plastico