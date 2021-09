Chiara Ferragni infiamma i social con delle foto mozzafiato. Il marito Fedez commenta nelle Stories: “Oggettivamente… tanta roba”

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono, oggettivamente, i re dei social. Riportano ogni cosa che fanno su Instagram, sia attraverso i post che le storie.

Ultimamente ha fatto notizia un loro clamoroso litigio sullo yacht dell’imprenditore Della Valle, ma tutto sembra essere andato a posto. I due hanno festeggiato i loro tre anni di matrimonio e l’amore trionfa. A stuzzicare il compagno ci pensa lei, che spesso si mostra in versione decisamente sexy con abitini succinti o completini particolari.

Guai a pensare che la Ferragni faccia questo in privato, come dovrebbe essere. E’ sempre Instagram, a beneficio di chiunque, la platea dove mettersi in mostra. E stavolta l’influencer stupisce con un “super minimal” completino intimo di colore nero, che lascia ben poco all’immaginazione.

Anche se non avrà forme giunoniche, l’influencer cattura ogni attenzione possibile con la sua bellezza. In queste foto le sue parti più intime sono a malapena coperte. Insomma, davvero portentosa. E nemmeno il marito Fedez si è sottratto da commenti molto espliciti, seppur sempre attraverso le immancabili “stories”. “Sono o non sono un uomo fortunato?”, ha detto il cantante, mostrando la foto della moglie nel caso in cui a qualcuno fosse sfuggito vederla quasi completamente nuda.

“Oggettivamente… tanta roba”, si risponde da solo e chiudendo il discorso. “Quel porta telefono con le perline è fantastico, sono un uomo fortunato perché me lo presterà mia moglie”. A completare il tutto la reazione della Ferragni, che si finge stupita nel leggere la reazione del marito con l’opportuna emoticon.