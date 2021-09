Rai, anticipazioni su “Nuovi ingressi”. In queste ore una nota conduttrice durante la conferenza stampa ha fornito nuovi dettagli per il suo programma.



Tutto pronto per la nuova edizione del noto programma Rai. L’intrattenimento del pomeriggio tornerà con la nuova edizione a partire da lunedì 13 settembre. Si tratta di “Oggi è un altro giorno” e la conduttrice ha annunciato le molte novità in arrivo per questa nuova edizione.

Il talk ha avuto un discreto successo e spera di poter crescere ancora. La conduttrice è Serena Bortone, simpatica e cordiale. Un volto relativamente nuovo per quella fascia oraria, ma che ha saputo conquistare la simpatia del pubblico con il suo essere spontanea e la capacità di far sentire a suo agio gli ospiti. E’ stata proprio lei ad annunciare chi la affiancherà nella prossima edizione del programma.

Il pomeriggio Rai è sempre più ricco: tutte le novità del noto talk show

Si tratta di una serie di ospiti fissi, che saranno confermati anche in questa nuova stagione. “I nostri “affetti stabili” resteranno – conferma la conduttrice in conferenza stampa – ma avremo anche dei nuovi ingressi. Con Gigliola Cinquetti, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Memo Remigi ci saranno nuovi opinionisti”.

Inoltre, è stata annunciata una nuova rubrica di Romina Carrisi, personaggio che ha riscosso un ottimo successo in passato quando è apparsa in “The Voice Senior” come giudice. Ma non finisce qui: il cast di “Oggi è un altro giorno” è ricco come non mai: dalla fiction quotidiana “Il paradiso delle Signore” arrivano anche Emanuela Caserio e Pietro Masotti. Le nuove puntate del talk show inizieranno lunedì 13 settembre alle 14.