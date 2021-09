Bomba su Caterina Balivo: l’attacco che non ti aspetti arriva lei!

La “bomba” su Caterina Balivo al provino del Gf: video inedito. La futura gieffina confessa una certa antipatia verso la conduttrice

Ci siamo: mancano pochi giorni al “Grande Fratello Vip” e automaticamente scoppiano le prime polemiche. Tutte accuratamente condite dall’attività social della produzione che comincia a stuzzicare l’appetito del pubblico.

L’ultima arriva con un vero e proprio attacco contro Caterina Balivo, la nota presentatrice Rai. Durante i provini per entrare nella casa di Cinecittà, i vip o presunti tali vengono interrogati dagli autori, che cercano di scoprire magagne varie e perché no, scheletri nell’armadio. Ma anche cercare di capire se questi hanno dei nemici o dei conti in sospeso con qualcuno. Evidentemente perché si cerca di creare terreno fertile per eventuali scontri e litigi da mandare in onda in diretta. E Caterina Balivo, suo malgrado, diventa subito oggetto di odio da parte di una delle concorrenti. Odio, ovviamente, in senso eufemistico.

Alla domanda “Chi non vorresti mai trovare nella casa?” la vip ha risposto senza esitare: “Non vorrei trovarci Caterina Balivo, ad esempio”. La dura affermazione arriva da Manila Nazzaro, ex Miss Italia e pronta a cominciare la sua esperienza nel reality a partire da lunedì. Nel video di presentazione al programma, la Nazzaro non è andata nei dettagli: “Il motivo? Vabbé, simpatie e antipatie ci sono sempre…”. Fuori una, quindi. Le polemiche sono cominciate.

Ma come mai questo astio? Il motivo non è noto, ma è certo che le due si sono incrociate a Miss Italia nel 1999, quella in cui la Nazzaro ha trionfato vincendo lo scettro. Allora, la 19enne Caterina si è dovuta accontentare di un pur dignitoso terzo posto. “Non abbiamo mai legato durante il concorso – ha spiegato Manila in passato – io volevo fare la conduttrice, lei la giornalista”. Poi le cose sono andate diversamente. Ecco uno spunto per il possibile astio: “Lei è stata più fortunata di me, ha fatto le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera privilegiare il matrimonio e la maternità”.