Dramma per l’ex naufraga dell’Isola dei famosi: morto il fratello

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha perso il fratello: l’uomo, nonostante si fosse vaccinato, è stato colpito duramente dal Covid

Brutto colpo per una delle naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che, per motivi ancora non del tutto definiti, ha perso il fratello nella giornata di ieri. Una morte del tutto inaspettata che ha colpito profondamente l’intera famiglia.

Si è spento così per un arresto cardiaco Abdolhamid Mohammad Tehrani, fratello di Fariba Tehrani e zio di Giulia Salemi. L’uomo si era vaccinato contro il Covid circa due mesi fa ma, nonostante abbia rispettato tutte le indicazioni, è stato di nuovo contagiato e in poco tempo il virus lo ha portato via.

A dare il triste annuncio è stata proprio l’ex concorrente del reality a tema survivor che ha voluto ricordare suo fratello tramite un post su Instagram.

Lutto per Fariba Tehrani: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ricorda il fratello su Instagram

Nel post dedicato a suo fratello Abdolhamid la madre di Giulia Salemi ha raccontato un particolare abbastanza inquietante, dai toni quasi sovrannaturali. Fariba ha ammesso che il giorno prima della sua morte Abdolhamid aveva sognato la nonna, i genitori e la sorella defunti.

Questo il post completo dell’ex naufraga: “Mio fratello Abdolhamid è morto. Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”.

Ovviamente sotto al post di Fariba sono arrivati i commenti commossi di altri personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto dei suoi compagni di avventure in Honduras come ad esempio Miryea Stabile, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante e Daniela Martani.

La donna nel suo post si è soffermata sul fatto che suo fratello sia morto nonostante il vaccino, ma al momento non esiste alcuna correlazione tra i fatti. Vedremo se nei prossimi giorni verranno effettuati accertamenti sul corpo.