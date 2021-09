Anna Tatangelo, le parole che non aveva mai detto sull’amore

Anna Tatangelo torna a parlare della sua relazione con Gigi D’Alessio e svela alcuni particolari inediti sulla loro rottura

Il 2021 è stato l’anno della rinascita per molte persone che, dopo un periodo complicato legato alla pandemia, sono potute tornare a lavorare. Gli ultimi mesi sono stati molto importanti anche per Anna Tatangelo che è tornata finalmente a pubblicare un album e ha ritrovato anche l’amore grazie al nuovo compagno Livio Cori.

Livio rappresenta un punto di svolta per la vita privata della cantante che, dai 18 ai 32 anni, è stata legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio. La loro storia ha sempre fatto parlare molto ma ormai è finita da due anni e Anna ora riesce a parlarne senza troppe remore.

Così nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Intimità” la ragazza di Sora ha spiegato meglio il suo stato d’animo e soprattutto il significato per lei della parola amore.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo e Livio Cori, tutto vero: il gesto che consacra l’amore

Anna Tatangelo si racconta: “Mi mancava la serenità, venivo sempre giudicata”

Affrontare la separazione da Gigi D’Alessio non è stato assolutamente facile. Con il cantante napoletano la Tatangelo ha condiviso tanti anni e i due hanno un figlio, Andrea, che ora ha 11 anni. Ma la situazione era diventata insostenibile: “Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata“.

Dopo tanti anni passati in una specie di limbo, oggi Anna ha una consapevolezza diversa e ha saputo ricostruirsi. La storia con Livio Cori procede a gonfie vele e lui ha già conosciuto suo figlio, ma la cantante ora è più prudente:

“L’amore è il motore di tutto, nel bene e nel male. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”.

LEGGI ANCHE: Gigi D’Alessio gela Anna Tatangelo: la fidanzata Denise sgancia la bomba

E come sono i rapporti con Gigi adesso? Su questo l’artista ha glissato, ma sembra proprio che i due non si siano lasciati bene. In tutto questo la nuova compagna del napoletano, Denise Esposito, è incinta e Gigi ha intenzione di trasferirsi a Napoli per l’arrivo del suo quinto figlio. Situazione che non farà felice la Tatangelo, preoccupata per Andrea e per la lontananza da suo padre.