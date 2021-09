Minacce per Malgioglio: accade tutto prima di Tale e Quale Show

Cristiano Malgioglio ha raccontato di essere stato minacciato prima dell’inizio di Tale e Quale Show: il motivo è davvero clamoroso

Manca ormai pochissimo prima di rivedere in tv e divertirsi con “Tale e Quale Show”. Il programma condotto da Carlo Conti è ormai un must del venerdì sera per tantissimi italiani che osservano con attenzione e divertimento le imitazioni più riuscite e criticano quelle meno realistiche.

Quest’anno, tra le tante novità dell’edizione 2021, ci sarà la presenza di Cristiano Malgioglio a dare ancora più pepe e vivacità alla trasmissione. Malgioglio farà parte della giuria ed andrà ad aggiungersi alla coppia già rodata composta da Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Grande emozione per il ritorno in tv di Malgioglio che però, in una recente intervista al settimanale “Oggi”, ha raccontato di aver subito delle minacce proprio a causa della trasmissione di Rai1.

Cristiano Malgioglio minacciato per Tale e Quale Show: il motivo

Il motivo delle minacce ricevute via social da Cristiano Malgioglio è da attribuirsi ai fan di uno dei nuovi concorrenti del programma, ovvero Pierpaolo Pretelli. L’ex velino sarà protagonista sul palco del game-show e molti dei suoi seguaci hanno scritto dei veri e propri messaggi minatori al nuovo giudice, intimandogli di non criticare il loro idolo.

“I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo che se non lo tratto bene mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer“, ha detto Malgioglio nella sua intervista, in cui ha aggiunto che non ha intenzione di farsi intimidire e che sarà un giudice severissimo:

“Sarò un giudice cattivissimo. Ascolto molta musica, so tutto di Beyoncé e Rihanna. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti”.

L’appuntamento per la prima puntata dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show è fissata per venerdì 17 settembre in prima serata su Rai 1. Oltre a Pierpaolo Pretelli i nuovi concorrenti saranno: Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta.

Oltre al trio composto da Malgioglio, Panariello e la Goggi, ci sarà sicuramente un quarto giudice di cui ancora non si conosce il nome. Probabile che si tratti di un giudice “imitatore”, che in ogni puntata imiterà un personaggio diverso. Per ora sono circolati i nomi di Ubaldo Pantani e di Francesca Manzini, ma per l’ufficialità bisognerà attendere ancora un po’.