Carlo Conti ha svelato una clamorosa novità in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show: le parole del presentatore.

Vacanze finite per Carlo Conti che, al pari degli altri grandi presentatori televisivi, è pronto a tornare in tv e a farci compagnia al timone dei programmi di grande successo della Rai.

Il toscano, infatti, sarà subito impegnato in un doppio appuntamento molto importante: prima condurrà con Vanessa Incontrada in diretta dall’Arena di Verona i Seat Music Awards, poi sarà il momento di ripartire con “Tale e quale show”.

La puntata d’esordio del game show di Rai1 è fissata per venerdì 17 settembre in prima serata e ad accompagnare Carlo ci sarà come sempre la giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio più un quarto giurato di cui ancora non si conosce il nome. Volti familiari ma anche tante novità, come ad esempio una dedica speciale organizzata dagli autori e svelata dallo stesso presentatore in una recente intervista.

Carlo Conti, la dedica speciale nella prossima edizione di Tale e Quale Show

Nell’ultima chiacchierata con Radiocorrieretv Carlo Conti ha parlato della nuova edizione di Tale e Quale Show svelando che sarà interamente dedicata a Raffaella Carrà:

“Tale e Quale è il primo varietà che riprende su Rai1 dopo l’estate e sarà interamente dedicato a Raffaella. Il programma che ha nel titolo la parola show, è prima di tutto un varietà e Raffaella è stata una regina assoluta di questo genere. Mi piace poi ricordare altri protagonisti che ci hanno lasciato quest’anno come Gianfranco D’Angelo e Paolo Beldì”.

Il ricordo di Raffaella è ancora vivo nel cuore di tutti i telespettatori italiani e il conduttore Rai ha intenzione di mantenerlo con il suo programma. Uno degli artisti più legato alla Carrà era proprio Cristiano Malgioglio che ritroveremo in tv a Tale e Quale Show. A proposito del cantante Conti ha aggiunto:

“Malgioglio è un artista che non ha bisogno di presentazioni e poi lui ha conosciuto o conosce personalmente gran parte dei cantanti imitati. Avrà sicuramente molti aneddoti da raccontare“.