Ex gieffini si ritrovano dopo mesi: poi l’incredibile annuncio

Ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati alla carica! Il duo è protagonista di un annuncio da non perdere che sconvolge tutti.

Gli ex gieffini più in voga del momento non riescono a stare lontani dai riflettori: le luci si accendono su di loro dopo l’ultima dichiarazione! Alfonso Signorini è in pieno fermento, in seguito alle ultime fasi di selezione dei vipponi, ha confessato tutta la verità. Ci sarà un cast di concorrenti incredibile con delle storie imperdibili per il pubblico a casa che attende con ansia la nuova stagione del programma in onda in prima serata su Canala 5 a partire da lunedì 13 settembre.

Gli ex gieffini in questione sono stati molto amati nella scorsa edizione. Il motivo? I fan si impersonano nelle storie travolgenti dei protagonisti che sotto lo sguardo vigile del Big Brother non riescono a trattenere le loro emozioni. Specialmente di recente, il duo è rimasto però un po’ in disparte, ma adesso è troppo, sono tornati!

Il conduttore ha da poco rivelato i nomi di tutti i nuovi concorrenti, alcuni sono dei volti giovani che hanno recato non poche polemiche, altri sono personaggi storici della televisione e della trasmissione. Dati i pronostici e il cast ci sarà del divertimento assicurato all’interno della casa più chiacchierata!

La news di oggi però ha a che fare con i due ex concorrenti che si sono ritrovati, e per l’occasione hanno fatto l’annuncio inaspettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande fratello Vip, bufera sul programma, la nuova edizione è stata rovinata!

Ex gieffini sono tornati in scena: annuncio imperdibile

Si sa che la trasmissione è molto intensa, soprattutto per chi vi partecipa. Diversi sono gli ex inquilini della casa più chiacchierata d’Italia che in seguito alla presenza all’interno del programma, stravolgono la loro vita. Questo è successo nel caso di un’ex concorrente che ha visto la sua vita cambiare per sempre, proprio dopo aver fatto parte al formato, ma questa non è l’unica news.

La news che spicca è quella di un duo unico e irripetibile, sono tornati insieme e hanno confessato il segreto, si tratta di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello vip, niente matrimonio per la coppia più amata

Tommaso e Stefania hanno una bellissima amicizia nata all’interno della casa e vissuta anche fuori. Il duo si è riunito a Roma dopo tanto tempo di distanza per impegni lavorativi e personali, in occasione delle riprese di Drag Race Italia in onda su Discovery+, annunciate ufficialmente da Zorzi. Fa l’annuncio in occasione dell’incontro con l’amica, con la quale ha ovviamente festeggiato, e lei si è congratulata con lui, dimostrando di sostenerlo sempre. Gli amici si sostengono e condividono i traguardi!

In attesa del nuovo programma, restiamo aggiornati sulle news del momento.