Grave lutto per Dodi Battaglia: “Un dolore straziante”. Il ricordo dei Pooh

Grave lutto per dodi Battaglia che annuncia la grave perdita con un messaggio straziante sui social: il ricordo degli altri Pooh.

Gravissimo lutto per Dodi Battaglia che, con un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato la scomparsa della moglie Paola Toeschi con cui aveva avuto la quarta figlia, Sofia, oggi quindicenne.

“È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, ha scritto sui suoi canali social Dodi Battaglia.

Paola Toeschi era la terza moglie dell’ex Pooh. La donna combatteva da tempo contro un tumore al cervello di cui aveva parlato lei stessa in alcune interviste.

Chi era Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia morta per un tumore al cervello

Paola Toeschi e Dodi Battaglia si erano sposati nel 2011. La donna è scomparsa a soli 51 anni dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. Una lotta che lei stessa aveva raccontato in un libro autobiografico.

Quando si ammalò, Paola era diventata mamma di Sofia che, all’epoca,era ancora molto piccola come raccontò lei stessa ai microfoni de La Stampa.

LEGGI ANCHE—>Grave lutto nella musica: la famosa cantante muore a soli 39 anni

“Era ottobre 2010. Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso. Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me. Non ero una credente, o meglio avevo una fede superficiale. Poi un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti. E’ quello che ho fatto, in modo molto banale, mi aiutava a stare meglio”, raccontò a La Stampa.

LEGGI ANCHE—>Grave lutto in Rai: l’annuncio straziante e il dolore dei fan

Oggi, a ricordare Paola Toeschi, sono anche gli altri componenti dei Pooh.

“Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola.Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli“, ha scritto Facchinetti su Instagram.

“CIAO PAOLA…Il nostro dolore è grande… davvero grande… e preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio… ti arrivi, Paola cara, il nostro abbraccio più sincero.Tutti stretti attorno a Sofia e Dodi in questo momento così brutto.Red, Bea, Chiara e Phil…”, sono le parole di Red Canzian scritte su Facebook.

“Oggi donna meravigliosa è andata in cielo. Sarà nelle mie preghiere. Riki” è il messaggio di Riccardo Fogli su Instagram