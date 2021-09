Sanremo 2022, colpaccio in arrivo: spunta l’attore sex symbol

Festival di Sanremo 2022: spunta di nuovo il nome di un sex symbol. Fervono i preparativi per la nuova edizione della kermesse musicale

Ci sarà ancora da aspettare, ma il prossimo Festival di Sanremo non è poi così lontano. Si partirà a inizio febbraio, con Amadeus ancora al timone di comando.

A dire il vero non si conoscono molti altri dettagli sulla composizione dello staff di co-conduttori e soprattutto sulla presenza di Fiorello come partner, anche quest’anno, del conduttore. Anche perché mancano notizie certe, si diffondono nomi e ipotesi sui personaggi che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Tra questi l’ultimo è Michele Morrone. L’ipotesi è lanciata dal settimanale “Vero”, che spiega come l’attore sia in trattativa per affiancare Amadeus. Il suo nome fu fatto anche lo scorso anno, ma senza sviluppi concreti.

Sanremo 2022, un attore molto famoso all’estero sul palco con Amadeus?

Il 31enne non è solo un attore, ma anche un bravo cantante. Sarà lui il “valletto” di Amadeus? Questo nessuno può dirlo, ma l’ipotesi che Morrone sia presente in una delle cinque serate del Festival. Sarebbe un modo per attirare il pubblico di altri paesi, in quanto l’attore è molto famoso all’estero. Un altro nome importante che circola è quello di Chiara Ferragni.

In questo caso la volontà sarebbe proprio della Rai, per richiamare in massa il popolo dei social, in prevalenza dei più giovani. La signora Fedez potrebbe fare da co-conduttrice per più di una sera, se non tutte e cinque. Non sarà facile per la Rai chiudere bene la trattativa, visto che la Ferragni “muove” ingenti somme economiche. Scontata invece la presenza del campione olimpico Marcell Jacobs.