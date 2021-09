Tale e Quale Show 2021: l’ultima sorpresa di Carlo Conti prima del debutto

Tale e Quale Show, chi sarà il quarto giudice? Carlo Conti svela un indizio curioso sul noto programma del venerdì sera che sta per tornare

Non manca molto ormai alla nuova edizione di Tale e Quale show. L’ormai classico programma del venerdì sera di Rai 1 sarà condotto ancora una volta da Carlo Conti, accompagnato dalla giuria che quest’anno sarà composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e la novità Cristiano Malglioglio.

Solo tre giudici? Nessun taglio, perché lo stesso simpatico conduttore ha promesso che ci sarà anche un quarto elemento, la cui identità non è stata ancora svelata. Tuttavia, il toscano ha dato un indirizzo interessante nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avrei voluto ospiti “impossibili” nel ruolo di giudice, come Gerry Scotti, Maria de Filippi o Lapo Elkann. Sono tutti amici, ma che hanno anche tanti impegni. Ma non mi sono arreso e ho deciso che ci sarà un giudice “tale e quale” a loro in ogni puntata”. Probabile, a questo punto, che ci sarà un imitatore in giuria nei panni dei vari personaggi. Da capire se questo ruolo sarà affidato ad un unico imitatore o se questi si alterneranno.

Tale e Quale Show, Carlo Conti svela un giurato “sorprendente”

Visto che Conti ha citato Maria De Filippi, Instanews ipotizza il coinvolgimento di Vincenzo De Lucia, che vista la sua bravura potrebbe coprire egregiamente anche gli altri personaggi. Vedremo. Altre voci ipotizzano, invece, i più vicini (professionalmente parlando) a Carlo Conti, come Ubaldo Pantani o Francesca Manzini. Faranno parte del cast i Gemelli di Guidonia che canteranno delle canzoni corali imitando, ad esempio, Il Volo, i Bee Gees, Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Spesso il programma è criticato perché la giuria è definita “troppo buona”. Nel senso che si tende a elogiare tutti.

Poche critiche e praticamente nessun battibecco tra i giudici. Cosa molto comune in altri programmi vagamente simili. Da questo punto di vista Carlo Conti mantiene la barra dritta: “Siamo orientati sulla leggerezza, il voto è lasciato alla fine e non è previsto il battibecco. Se poi capita, va bene. “Tale e Quale” non è una gara, ma un programma di esibizioni dove gli artisti sfidano soprattutto loro stesso”. Nulla di più chiaro.